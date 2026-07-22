Đây mà là Á hậu từng khiến thiếu gia Samsung say đắm một thời? Diện mạo hiện tại gây tranh cãi

Mới đây, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã tham dự một sự kiện thời trang. Tuy nhiên, cựu Á hậu Hàn Quốc lại khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi với hình ảnh khác lạ so với vẻ xinh đẹp, rạng rỡ quen thuộc.

Trong sự kiện, nữ diễn viên 55 tuổi diện áo sơ mi trắng với chân váy đen và bốt đen, nhưng mỗi khi bước đi, đôi chân trắng bệch, gầy gò của cô lại lộ ra. Hơn nữa, trong những cảnh quay cận mặt, Go Hyun Jung trông hốc hác đến mức xương gò má gần thái dương hiện rõ. Khi cô khẽ cười trước yêu cầu của phóng viên, biểu cảm có phần gượng gạo và những nếp nhăn quanh miệng khiến người ta có cảm giác Go Hyun Jung đang bị ốm.

Go Hyun Jung diện trang phục kín đáo nhưng không giấu được thân hình gầy guộc. Ảnh: Sports Seoul

Trong những cảnh quay cận mặt, Go Hyun Jung trông hốc hác đến mức xương gò má gần thái dương hiện rõ. Ảnh: SPOTV News

Nhiều người lo ngại cho sức khỏe của cô. Ảnh: mydaily

Chính vì vậy, cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Go Hyun Jung: "Thật đáng thương khi cô ấy dường như ngày càng gầy đi", "Tôi nghe nói cô ấy sụt cân vì bị ốm chứ không phải ăn kiêng", "Ánh mắt Go Hyun Jung không còn sức sống", "Trông cô ấy ốm yếu, giống như một bệnh nhân"... Mặt khác, cũng có nhiều phản ứng ủng hộ dành cho Go Hyun Jung, khích lệ nữ diễn viên chăm sóc cơ thể, tăng cân để khỏe mạnh hơn.

Trong khi đó, gần đây có thông tin cho rằng Go Hyun Jung đã gia hạn hợp đồng với công ty quản lý IOK E&M. IOK E&M đã đưa ra một tuyên bố chính thức cho biết: "Đã đồng hành cùng nhau cho đến nay, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự chân thành mà nữ diễn viên Go Hyun Jung thể hiện hơn bất kỳ ai khác". Công ty nói thêm: "Dựa trên sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc và đồng hành cùng cô ấy để nữ diễn viên Go Hyun Jung có thể duy trì màu sắc và hành trình độc đáo của mình trong thời gian dài".

Nhiều người lo ngại Go Hyun Jung hốc hác do quá ốm yếu. Ảnh: SPOTV News

Nhiều phản ứng ủng hộ dành cho Go Hyun Jung, khích lệ nữ diễn viên chăm sóc cơ thể, tăng cân để khỏe mạnh hơn. Ảnh: News1

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô đã thuận lợi bước chân vào Kbiz. Tới năm 1995 khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung bất ngờ kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm cưới Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 34,3 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Cuộc hôn nhân hào môn chỉ đem lại cho Go Hyun Jung nước mắt. Ảnh: Koreaboo

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 27 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul...

Vào cuối năm 2024, Go Hyun Jung đột ngột đổ bênh nặng và phải trải qua phẫu thuật. Hình ảnh Á hậu Hàn Quốc tiều tụy, hốc hác trên giường bệnh khiến công chúng xót xa. Đại diện của Go Hyun Jung cũng khiến khán giả hoang mang khi tuyên bố cô liên tục bị ngất, gục ngã trên phim trường nhưng vẫn “sống sót nhờ sức mạnh tinh thần và cuối cùng phải đến phòng cấp cứu”. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên đã quay trở lại hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Nữ diễn viên gặp biến cố sức khỏe cách đây 2 năm. Ảnh: X

Nguồn: SPOTV News

Tác giả: MINH HỒNG

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn