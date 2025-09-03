Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Tặng quà động viên Lực lượng QĐND Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng cán bộ, chiến sỹ QĐND Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Cán bộ, chiến sỹ QĐND Lào và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9 vừa qua, Bộ Quốc phòng Lào đã cử 120 cán bộ, chiến sỹ của Quân đội nhân dân Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà chúc mừng lực lượng QĐND Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Đại diện QĐND Lào tham gia A80 phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập, hợp luyện và tham gia diễu binh, diễu hành để lại dấu ấn tốt đẹp bằng tinh thần kỷ luật, tác phong chính quy, hình ảnh trang nghiêm hùng dũng trong đội hình diễu binh, diễu hành chung của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9. Đó không chỉ là minh chứng sinh động cho sức mạnh và truyền thống vẻ vang của QĐND Lào, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, trong sáng giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Các đại biểu chụp cảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc toàn thể lực lượng Quân đội nhân dân Lào tham gia nhiệm vụ A80 trở về nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao trong thời gian tới, chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Tác giả: Trần Dũng

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn