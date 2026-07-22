Sức hút chưa từng có của AFF Cup 2026 đến từ đâu?

Xuân Son và Hoàng Hên của ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ

Chờ hiệu ứng từ World Cup

World Cup 2026 vừa khép lại với nhiều cột mốc đáng nhớ. Trong đó, kỷ lục về số bàn thắng là điểm nhấn lớn khi có tới 308 pha lập công sau 104 trận đấu, đạt hiệu suất trung bình 2,96 bàn mỗi trận. Dù trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina chỉ có một bàn thắng, vòng bán kết vẫn mang đến màn trình diễn tấn công hấp dẫn với 5 bàn thắng, khi Argentina vượt qua Anh 2-1 còn Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0. Từ những gì World Cup 2026 mang lại, người hâm mộ kỳ vọng giải đấu sẽ tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tới AFF Cup 2026 sắp diễn ra.

Thực tế, khoảng cách về trình độ giữa World Cup và AFF Cup vẫn rất lớn. Tuy nhiên, “World Cup của Đông Nam Á” ngày càng hấp dẫn khi khoảng cách chuyên môn giữa các đội tuyển trong khu vực được thu hẹp đáng kể. Sự xuất hiện của nhiều HLV chất lượng cùng làn sóng cầu thủ nhập tịch đến từ nhiều quốc gia đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh. Nhờ đó, AFF Cup ngày càng kịch tính và cuốn hút qua từng kỳ tổ chức. Những con số thống kê cũng cho thấy trong bốn kỳ AFF Cup gần đây đều xuất hiện rất nhiều bàn thắng, đặc biệt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tại AFF Cup 2024, vòng bán kết chứng kiến Việt Nam thắng Singapore 5-1 sau hai lượt trận, còn Thái Lan vượt qua Philippines với tổng tỷ số 4-3. Trận chung kết cũng diễn ra hấp dẫn khi Việt Nam đánh bại Thái Lan 5-3 sau hai lượt thi đấu. Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan có tổng cộng 5 bàn thắng. Trước đó, AFF Cup 2020 cũng ghi nhận trận chung kết có rất nhiều bàn thắng khi Thái Lan vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt. Năm 2018, Việt Nam lên ngôi vô địch trong một giải đấu chứng kiến sự bùng nổ ở vòng knock-out. Malaysia và Thái Lan tạo nên cặp bán kết có 4 bàn thắng, còn Việt Nam thắng Philippines với tổng tỷ số 4-2. Chung kết năm đó, Việt Nam đánh bại Malaysia 3-2 sau hai lượt trận để đăng quang.

Việt Nam là ĐKVĐ của AFF Cup

Bùng nổ bàn thắng

Kể từ năm 2018, thời điểm đội tuyển Việt Nam vô địch, số bàn thắng ở mỗi kỳ AFF Cup đều tăng lên rõ rệt. Điều đó phần nào phản ánh sự phát triển của giải đấu số một Đông Nam Á. Bên cạnh chất lượng cầu thủ được nâng cao, xu hướng chiến thuật của bóng đá hiện đại cũng tác động mạnh đến cách tiếp cận của các đội tuyển. Mỗi HLV đều có triết lý riêng nhưng cũng phải linh hoạt theo từng đối thủ. HLV Kim Sang Sik thường được xem là người ưa thích lối chơi phòng ngự phản công, song ông luôn điều chỉnh đấu pháp dựa trên thực tế và sự phân tích kỹ lưỡng.

Thái Lan vốn nổi tiếng với phong cách kiểm soát và áp đặt thế trận, nhưng sau những thất bại gần đây, đội bóng này cũng trở nên thận trọng hơn. Malaysia, sau nhiều biến động, lựa chọn lối chơi kỷ luật và chắc chắn. Trong khi đó, Indonesia mang theo rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Nếu đội bóng xứ vạn đảo lựa chọn cách chơi cởi mở, phóng khoáng tại AFF Cup 2026 thì cũng không phải điều bất ngờ. Với tất cả những yếu tố đó, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi một AFF Cup 2026 bùng nổ bàn thắng và giàu cảm xúc.

Số bàn thắng tăng lên trong 4 kỳ AFF Cup gần đây AFF Cup đang chứng kiến xu hướng gia tăng số bàn thắng qua từng kỳ tổ chức. AFF Cup 2024 lập kỷ lục với 91 bàn sau 26 trận, đạt trung bình 3,5 bàn/trận, cao hơn AFF Cup 2022 (90 bàn, 3,46 bàn/trận), AFF Cup 2020 (88 bàn, 3,38 bàn/trận) và AFF Cup 2018 (80 bàn, 3,08 bàn/trận).

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn