Nghệ An trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy

Quang cảnh buổi trao thưởng

Theo đó, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 20/7, tại khu vực thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997, trú tại bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, với tổng cộng 12.000 viên và 01 bánh heroin.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 1 của Chuyên án NA 126.3, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Các đại biểu dự buổi trao thưởng

Như vậy, trong thời gian rất ngắn (02 ngày, từ đêm ngày 18/7 đến đêm ngày 20/7/2026) nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự tinh thông về nghiệp vụ, Chuyên án NA 126.3 đã kịp thời đấu tranh, bóc gỡ, chặt đứt những mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy, bắt giữ 02 đối tượng thu giữ 01 bánh heroin và 15.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; đấu tranh kết thúc thành công chuyên án, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, khẳng định vai trò, bản lĩnh của người lính Biên phòng trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện Chuyên án

… và trao Bằng khen cho các cá nhân thực hiện Chuyên án

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án NA 126.3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tình hình tội phạm ma túy trên khu vực biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Trước thực tế đó, các đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình, nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của các đối tượng, chủ động dự báo, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Trong mọi nhiệm vụ, yếu tố an toàn của cán bộ, chiến sĩ phải được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, người dân địa phương là lực lượng am hiểu địa bàn nhất. Vì vậy, để thu thập thông tin chính xác, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cần bám dân, gần dân, dựa vào dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bằng nhiều hình thức phù hợp với trình độ dân trí và phong tục, tập quán của từng địa phương, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được từ các chuyên án, vụ án trước đây; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; tăng cường phối hợp với các đơn vị nước bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trần Quang Trung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng thời, cần quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông pháp luật, giỏi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn