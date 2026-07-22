Lật phà ở Guyana: Hơn 50 người thiệt mạng

Theo Thủ tướng Phillips, cho đến nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 76 người sống sót. Đáng chú ý, theo giới chức Guyana, 2 thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc phà này có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa sau vụ việc. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ tai nạn trên.

Trước đó, Bộ trưởng Công trình Công cộng Guyana Juan Edghill cho biết dấu hiệu ban đầu cho thấy phà đã bị lật úp sau khi bị một con sóng lớn đánh trúng, đúng lúc mọi người đang ngủ.

Chiếc phà MV Barima, khởi hành từ chiều 18/7 theo giờ địa phương, với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma. Phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc phà được đóng năm 1939 này chở 116 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn, trang bị 250 áo phao, 2 xuồng cứu sinh và 6 bè bơm hơi.

Tác giả: Đài Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn