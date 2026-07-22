UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía ACV có ông Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc ACV.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc làm việc về tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, đại diện ACV cho biết, đơn vị đang đồng thời triển khai các hạng mục cải tạo, nâng cấp và mở rộng nhằm nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Võ Viết Tâm – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ACV phát biểu

Đối với hạng mục cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn hiện hữu, ACV đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế và khởi công trước tháng 12/2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 bằng nguồn vốn của ACV, với khoảng 60% khối lượng thi công được thực hiện; phần khối lượng còn lại chủ yếu nằm ở khu vực ngoài hàng rào và các vị trí giao cắt đường vào.

Theo ACV, đơn vị đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng Công trình hàng khôngADCC hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt cũng như tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai các phần việc còn lại.

Bên cạnh đó, ACV đang triển khai dự án bổ sung kéo dài đường lăn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, dự kiến đưa vào khai thác trong dịp cao điểm hè năm 2027.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng Công trình hàng không ADCC báo cáo chi tiết về định hướng cập nhật quy hoạch

ACV cũng cho biết, sau khi quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Quốc tế Vinh được cập nhật theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 01/7/2026 của Bộ Xây dựng, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư khác theo quy hoạch được phê duyệt. Theo quy hoạch, công suất của Cảng hàng không quốc tế Vinh đến năm 2030 đạt 03 triệu hành khách mỗi năm và đến năm 2050 đạt 10 triệu hành khách mỗi năm.

Về những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ACV kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các địa phương tiếp tục quan tâm, sớm bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Liên quan đến dự án kéo dài đường cất hạ cánh, để bảo đảm an toàn khai thác và tránh ảnh hưởng của mùa mưa bão cuối năm, ACV kiến nghị triển khai thi công sau dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị ACV tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện ở mức rất cao, chỉ sau khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư, mở rộng hạ tầng sân bay là hết sức cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và ACV để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án. Đến nay, các thủ tục cần thiết đã cơ bản được hoàn tất.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, phối hợp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét cập nhật các nội dung cần thiết nhằm bảo đảm tính khả thi và đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV phát biểu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ACV cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi nhiều nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng hàng không.

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh, lãnh đạo ACV cho biết, việc triển khai cần cân nhắc kỹ yếu tố thời tiết, đặc biệt là mùa mưa ở khu vực miền Trung, đồng thời đánh giá tác động đến hoạt động khai thác bay trong quá trình thi công.

Báo cáo về tiến độ chuẩn bị đầu tư, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ACV cho biết, toàn bộ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán đã được đơn vị tư vấn hoàn thành. Trong tháng 7 sẽ thực hiện phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu; nếu thuận lợi, cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sẽ có nhà thầu triển khai thi công.

Theo Ban Quản lý dự án, khó khăn lớn nhất hiện nay là phải bảo đảm an toàn khai thác bay trong quá trình thi công. Việc kéo dài đường cất hạ cánh sẽ phải đào sâu khu vực đầu đường băng, đồng thời tháo dỡ hệ thống đèn tiếp cận hiện hữu, khiến sân bay chỉ có thể khai thác ban ngày trong thời gian thi công.

Ban Quản lý dự án cho rằng, nếu kéo dài thời gian thi công sang giai đoạn giáp Tết Nguyên đán và mùa sương mù đầu năm sẽ làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay. Vì vậy, đơn vị đang xây dựng phương án tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị trước khi triển khai để khi thi công có thể thực hiện đồng loạt, rút ngắn tối đa thời gian đóng cửa đường băng và nhanh chóng đưa công trình trở lại khai thác.

Qua nghe trao đổi của lãnh đạo ACV và Ban quản lý dự án, lãnh đạo tỉnh đề nghị ACV nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai. Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng ACV để tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Theo lãnh đạo tỉnh, việc hạn chế khai thác các chuyến bay đêm trong thời gian thi công sẽ có tác động nhất định, song ở giai đoạn hiện nay số lượng chuyến bay đêm chưa nhiều. Tỉnh sẽ phối hợp cùng ACV làm việc với các hãng hàng không nhằm điều chỉnh lịch bay phù hợp, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC cho biết, hồ sơ thiết kế và dự toán hiện đã cơ bản hoàn thành, đang trình phê duyệt. Nếu được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và có chỉ đạo kịp thời về đất quốc phòng, đơn vị phấn đấu hoàn thành phần xây dựng trước Tết Nguyên đán để đưa đường cất hạ cánh vào khai thác.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển trai thi công dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn