HLV Singapore nói gì trước trận đấu tuyển Việt Nam?

HLV Singapore đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Gavin Lee của tuyển Singapore đánh giá cao trận so tài với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026.

“Mọi trận đấu trong giải AFF Cup đều giống như trận chung kết. Màn so tài cùng đương kim vô địch không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp mà còn là thước đo cho quá trình cải tổ và sự tiến bộ của bóng đá đảo quốc”, HLV Gavin Lee nhấn mạnh chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình là một trong những cột mốc quan trọng nhất của hành trình vòng bảng của tuyển Singapore.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1990 cho rằng, bóng đá Singapore đang thu hẹp khoảng cách với các đội tuyển mạnh trong khu vực.

Tại AFF Cup 2026, Singapore nằm ở bảng A cùng Campuchia, Timor Leste, đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Sau hai trận đầu tiên, thầy trò HLV Gavin Lee sẽ hành quân đến sân Mỹ Đình để đấu với tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đã có mặt tại Chonburi (Thái Lan), nơi diễn ra trận mở màn gặp Đông Timor.

Trước trận ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Myanmar (thắng 4-0) và 3 trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (toàn thắng, ghi 10 bàn, thủng lưới 2 lần).

Về nhân sự, HLV Kim Sang-sik đã chia tay với 4 cầu thủ gặp chấn thương gồm: Đăng Khoa, Ngọc Bảo, Văn Khang và Duy Mạnh. Để có đủ quân số 26 cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập bổ sung trung vệ Gia Bảo của Công an TPHCM.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn