Hot girl phòng gym sở hữu đường cong quyến rũ, dân tình ùn ùn xin làm học viên

Sở hữu sắc vóc nóng bỏng cùng đường cong "vạn người mê" tại phòng gym, cô nàng Thaomeovo khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Dù được hàng trăm người nhắn tin ngỏ ý muốn đăng ký khóa học PT cá nhân, cô nàng lại thẳng thắn đưa ra câu trả lời đầy bất ngờ.

Cụ thể, hình ảnh một mỹ nhân xuất hiện trong trang phục gym ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cô nàng thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng tỉ lệ cơ thể cực kỳ chuẩn chỉnh với số đo ba vòng gợi cảm, săn chắc và nở nang chuẩn phong cách quyến rũ.



Những điểm cộng giúp hot girl phòng gym ghi điểm tuyệt đối có thể kể đến thể hình săn chắc với đường cong "đồng hồ cát" rõ nét nhờ kiên trì tập luyện. Bên cạnh đó là gương mặt xinh xắn, làn da rạng rỡ cùng thần thái tự tin trước gương. Cô nàng cũng sở hữu gu thời trang vô cùng tinh tế khi ưa chuộng các bộ đồ tập liền thân hoặc croptop hai dây ôm sát tôn trọn ưu điểm body. Những hình ảnh check-in tại phòng tập được đăng tải đã nhận về lượng tương tác, rất nhiều netizen dành lời khen ngợi cho sắc vóc tràn đầy năng lượng tích cực của cô. Có cư dân mạng đã chủ động nhắn tin ngỏ ý muốn đăng ký học cá nhân (PT - Personal Trainer) để được cô hướng dẫn bí quyết độ dáng.

Tuy nhiên, trước sự săn đón quá nhiệt tình từ dân mạng, chính chủ tài khoản thaomeovo đã phải lên tiếng đính chính để tránh gây hiểu lầm. Cô đăng tải dòng trạng thái chia sẻ chân thành rằng: "Hôm giờ nhiều người nhắn em hỏi em có kèm tập không mà nhiều người nhắn quá em trả lời không được hết. Em chỉ bán quần áo tập chứ không kèm tập ạ!". Lời khẳng định ngắn gọn của cô nàng ngay khiến netizen bất ngờ. Hóa ra, mục đích chính khi xuất hiện tại phòng tập của người đẹp là để trải nghiệm, đánh giá và quảng bá các mẫu thời trang thể thao do chính mình kinh doanh.

Các trang phục phòng gym của cô nàng gây sốt nhờ thiết kế jumpsuit tập liền thân có khóa kéo ngực hoặc áo hai dây hở lưng quyến rũ, giúp tăng khả năng định hình form dáng và tạo hiệu ứng eo thắt chặt. Chất liệu co giãn 4 chiều ôm sát đường cong cơ thể nhưng vẫn thoải mái vận động giúp phô diễn trọn vẹn nét đẹp săn chắc của cơ bắp.

Dù không nhận làm PT cá nhân, cô nàng vẫn là nguồn động lực lớn cho rất nhiều chị em phụ nữ trên hành trình chinh phục vóc dáng mơ ước. Để diện đẹp những bộ đồ tập ôm sát và khoe trọn đường cong cơ thể, việc duy trì một chế độ tập luyện đều đặn kết hợp dinh dưỡng khoa học là điều vô cùng quan trọng. Sự kiên trì trong phòng tập không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn mang đến thần thái tự tin, rạng rỡ yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút khó cưỡng của hot girl phòng gym. Đồng thời, giúp cô trở thành một trong những cái tên truyền cảm hứng độ dáng hiện nay.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: phunumoi.net.vn