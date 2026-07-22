Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/7 tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Vào thời điểm trên, khi đang cùng vợ đi làm rẫy về, anh Thiệp phát hiện 2 người dân đang trong tình trạng bất tỉnh do bị điện giật.

Anh Thiệp đã lập tức lao vào khu vực nguy hiểm để kéo các nạn nhân ra ngoài.

Hạ sĩ Kpă Thiệp anh dũng hi sinh, cứu sống 2 người dân ở xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Sau đó, cả 3 người đều bị ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhờ sự cứu trợ kịp thời của anh Thiệp, 2 người dân đã hồi phục sức khỏe và tỉnh táo.

Tuy nhiên, do bị sốc rung tim dẫn đến suy tim từ dòng điện, Hạ sĩ Kpă Thiệp đã không qua khỏi và tử vong.

Gia đình Hạ sĩ Kpă Thiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau sự việc, UBND xã Chư Sê đã truy tặng giấy khen cho Hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người; đồng thời chính quyền xã Ia Ko cũng đang đề nghị cấp tỉnh truy tặng Bằng khen về hành động dũng cảm của anh Thiệp.

Để kịp thời sẻ chia nỗi đau mất mát cùng gia đình, cán bộ và chiến sĩ trong toàn Quân đoàn 34 đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ gia đình Hạ sĩ Kpă Thiệp.

Cán bộ Quân đoàn 34 tới thăm hỏi và tham gia lo hậu sự cùng gia đình chiến sĩ Kpă Thiệp.

Sự hy sinh của Hạ sĩ Kpă Thiệp là tấm gương về lòng quả cảm, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân tại địa phương.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo VOV