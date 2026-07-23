Nghệ An: Thu hồi hơn 239 tỷ đồng tài sản thất thoát sau thanh tra

Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thu hồi hơn 239 tỷ đồng. Ảnh: Văn Thanh

Đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch số 60-KH/TU để tổ chức thực hiện, đồng thời lồng ghép nhiệm vụ thu hồi tài sản tham nhũng vào chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong giai đoạn 2021-2026, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ban hành 502 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng. Nội dung thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW cũng được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan chức năng.

Song song với đó, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án và thi hành án dân sự nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp xác minh, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Qua thanh tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 381,719 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu m² đất; ban hành quyết định thu hồi 256,016 tỷ đồng cùng hơn 1,54 triệu m² đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 431 tổ chức và 1.623 cá nhân, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã thu hồi được 239,458 tỷ đồng, đạt 93,53% số tiền phải thu hồi theo quyết định, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc siết chặt công tác quản lý, xử lý tài sản thất thoát trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản ngay từ các giai đoạn tố tụng

Không chỉ tập trung ở lĩnh vực thanh tra, công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn Nghệ An cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm việc thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu.

Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 127 vụ án với 220 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ; thu hồi tài sản và tiền mặt có giá trị gần 312,3 tỷ đồng, đạt khoảng 80%.

Ở giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thu hồi hơn 1 tỷ đồng; giai đoạn xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp thu hồi trên 39 tỷ đồng; còn trong giai đoạn thi hành án dân sự, số tiền thu hồi đạt hơn 56 tỷ đồng.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, kết quả trên có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án trong việc xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa và xử lý tài sản, hạn chế tối đa việc tẩu tán hoặc che giấu tài sản của các đối tượng vi phạm.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2026, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh vụ việc tham nhũng, kinh tế phải thực hiện hợp tác quốc tế để xác minh, truy tìm hoặc thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hồi tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác minh, truy tìm, xử lý tài sản tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn