Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu và công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu – Mùa tại xã Văn Hiến

Trong sáng nay, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Hiến. Vụ hè thu năm nay, xã đã gieo trồng gần 1.468 ha, đạt tỷ lệ 92% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích canh tác áp dụng giảm phát thải để ứng phó với biến đổi khí hậu chiếm tỷ lệ trên 88%. Tính đến ngày 20/7, tổng diện tích gieo trồng cây trồng vụ Hè Thu - Mùa toàn tỉnh gần 70.000 ha. Trong đó, diện tích lúa đã gieo, cấy trên 54.800 ha, bằng 70% so với kế hoạch đề ra. Hiện nay, cây lúa giai đoạn đẻ nhánh – trổ bông. Đáng chú ý là diện tích sản xuất lúa giảm phát thải đạt trên 30.000ha tại địa bàn 48 xã. Hiện nay, các Bộ, ngành đang trong quá trình xây dựng chính sách cụ thể để chi trả cho nông dân khi áp dụng sản xuất lúa theo quy trình giảm phát thải. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình canh tác lúa giảm phát thải; đồng thời, yêu cầu tiếp tục nhân rộng, vừa nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, vừa góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác vận hành hệ thống đập dâng Đô Lương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An nằm trên địa bàn xã Lương Sơn. Công trình có chiều dài gần 350m; được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016 – 2023, sử dụng từ nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Đây là công trình đầu mối, trực tiếp lấy nước từ sông Lam phục vụ sản xuất cho 28.000 ha đất nông nghiệp của khu vực Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai; đồng thời cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt của hang chục ngàn hộ dân ở khu vực Bắc Nghệ An.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Hạ tầng trang trại chăn nuôi lợn được đầu tư hiện đại

Rời Đô Lương, Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại xã Giai Xuân. Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (tại Quyết định số 46/QĐ/UBND ngày 23/6/2021) với quy mô 5.000 nái sinh sản (2,5 lứa/năm), 60.000 lợn thịt/lứa. Diện tích đất 52,07 ha tại khu Bàu Vạn, xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân. Hiện nay, Công ty đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục xây dựng trại, dự kiến nhập lợn nái số lượng 5.000 nái vào ngày 30/7/2026; khu trại lợn thịt đang hoàn thiện quy mô 60.000 con/lứa.

Chủ đầu tư cho biết mô hình nuôi lợn theo chuỗi giá trị tuần hoàn kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt. Qua kiểm tra mô hình được xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao quy mô đầu tư, công nghệ chăn nuôi hiện đại theo quy trình khép kín; đồng thời, đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động để tạo ra sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ hiện đại vừa đảm bảo môi trường vừa mang lại giá trị kinh tế cao.

Đoàn công tác kiểm tra vùng trồng mới cây dứa nguyên liệu tại xã Giai Xuân. Sở NN&MT đang kiến nghị tỉnh bổ sung 48 tỷ đồng theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND để phục vụ Nhà máy chế biến hoa quả của Công ty CP Export Đồng Giao khởi công trong năm nay

Lãnh đạo xã Giai Xuân báo cáo kế hoạch mở rộng diện tích vùng nguyên liệu dứa

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng Đoàn công tác đã kiểm tra vùng trồng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân. Lãnh đạo xã cho biết năm 2026, xã Giai Xuân phấn đấu trồng 300 ha và phấn đấu đến năm 2030 đạt diện tích 2.000 ha. Để thực hiện đạt mục tiêu, xã đã thành lập 13 tổ hợp tác trồng dứa trên địa bàn; tổ chức cho người dân tham quan, học tập mô hình sản xuất; đồng thời, ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao, giá thu mua tối thiểu 7.000 đồng/kg.

Đến ngày 21/7, xã Giai Xuân đã hoàn thành trồng 93,5 ha dứa đợt 1, đạt 100% kế hoạch; đợt 2 đã trồng được 11 ha trong tổng kế hoạch 124,5 ha.

Sau 16-18 tháng, diện tích này sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Theo tính toán, mỗi ha dứa dự kiến đạt năng suất 45-50 tấn, doanh thu khoảng 400 triệu đồng. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự chủ động của ngành Nông nghiệp và địa phương trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến. Đồng chí yêu cầu tiếp tục mở rộng diện tích theo quy hoạch, bảo đảm liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ Nhà đầu tư các thủ tục để sớm khởi công Nhà máy chế biến dứa trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi về công tác PCCCR trên địa bàn cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Nam Nghệ An

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra công tác PCCCR tại xã Giai Xuân, địa phương hiện có gần 6.482 ha đất lâm nghiệp.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, chủ rừng và các lượng lực tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ cháy rừng; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao; duy trì lực lượng trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Nhấn mạnh mỗi vụ cháy rừng không chỉ gây thiệt hại về tài nguyên rừng mà còn làm tiêu tốn rất lớn thời gian, nhân lực và kinh phí để tổ chức chữa cháy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy rừng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn