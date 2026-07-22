Hôm qua - 21/7, máy bay cuối cùng mang thương hiệu hãng hàng không giá rẻ Việt Nam chính thức biến mất

Trong thông báo đăng trên fanpage chính thức, Pacific Airlines cho biết chiếc máy bay cuối cùng từng mang thương hiệu Jetstar Pacific đã kết thúc hành trình cùng hãng và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới với một đối tác.

Hãng chưa công bố số đăng ký của máy bay, tên đơn vị tiếp nhận hay hoạt động tiếp theo của tàu bay. Dù vậy, sự kiện vẫn gây chú ý bởi đây được xem là chiếc máy bay cuối cùng còn tạo nên mối liên hệ trực tiếp giữa Pacific Airlines hiện nay với thời kỳ những tàu bay màu bạc, mang biểu tượng ngôi sao cam của Jetstar Pacific từng xuất hiện thường xuyên tại các sân bay Việt Nam.

Chiếc máy bay cuối cùng mang thương hiệu Jetstar Pacific đã chính thức biến mất (Ảnh Pacific Airlines)

Khép lại dấu ấn của Jetstar Pacific

Cụm từ “chiếc máy bay cuối cùng” có thể khiến một số người hiểu rằng Pacific Airlines không còn máy bay hoặc chuẩn bị dừng hoạt động. Tuy nhiên, chiếc máy bay được nhắc đến chỉ là tàu bay cuối cùng từng gắn với thương hiệu Jetstar Pacific, không phải máy bay cuối cùng trong đội bay hiện tại của Pacific Airlines.

Jetstar Pacific là tên thương mại được Pacific Airlines sử dụng trong thời gian hợp tác với Qantas và mạng lưới hàng không giá rẻ Jetstar. Khi ấy, hình ảnh quen thuộc của hãng là những chiếc Airbus thân màu bạc, mang dòng chữ Jetstar Pacific và biểu tượng ngôi sao màu cam.

Pacific Airlines ra đời năm 1991, là một trong những hãng hàng không cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 23/5/2008, hãng chính thức chuyển sang mô hình hàng không giá rẻ và hoạt động với thương hiệu Jetstar Pacific. Các nguồn thuộc Vietnam Airlines và Cục Hàng không Việt Nam từng xác định đây là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam.

Ảnh A. Doumenjou

Trong hơn một thập kỷ, Jetstar Pacific tập trung vào nhóm hành khách nhạy cảm về giá. Vé cơ bản thường được bán với mức thấp, trong khi hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi, suất ăn và một số tiện ích khác được cung cấp theo nhu cầu.

Đội bay chủ lực của hãng là Airbus A320 với cấu hình phổ biến khoảng 180 ghế đồng hạng phổ thông. Jetstar Pacific từng kết nối hầu hết các thành phố và điểm du lịch lớn trong nước. Năm 2016, hãng khai thác 16 điểm đến nội địa và bốn đường bay quốc tế gồm TP.HCM – Singapore, TP.HCM – Bangkok, Hà Nội – Bangkok và Hà Nội – Hong Kong.

Vì sao thương hiệu Jetstar Pacific biến mất?

Năm 2020, Vietnam Airlines và Qantas thống nhất tái cơ cấu hoạt động, chấm dứt sử dụng thương hiệu Jetstar Pacific và đưa hãng trở lại tên gọi Pacific Airlines. Logo, màu sơn và bộ nhận diện mới được xây dựng dựa trên những màu sắc chủ đạo của Vietnam Airlines.

Theo Vietnam Airlines, việc thay đổi nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời và tăng sự phối hợp giữa các hãng trong Vietnam Airlines Group.

Vì vậy, Jetstar Pacific không “phá sản” hay biến mất theo nghĩa doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Thương hiệu Jetstar Pacific kết thúc, còn pháp nhân Pacific Airlines tiếp tục hoạt động dưới tên gọi cũ và trở thành một phần trong hệ sinh thái Vietnam Airlines Group.

Chiếc máy bay vừa được bàn giao cho đối tác vì thế mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Sau gần sáu năm kể từ khi tên Jetstar Pacific không còn được sử dụng, dấu tích cuối cùng của đội bay từng gắn với thương hiệu này cũng khép lại hành trình tại Pacific Airlines.

Ảnh Báo Tin Tức

Hành khách hiện nay có thể trải nghiệm hãng kế thừa ra sao?

Hiện không còn chuyến bay nào khai thác dưới tên Jetstar Pacific. Hành khách cũng không thể mua vé hoặc trải nghiệm đầy đủ mô hình dịch vụ Jetstar Pacific như trước năm 2020.

Lựa chọn gần nhất là bay với Pacific Airlines – chính doanh nghiệp từng mang tên Jetstar Pacific. Hãng hiện khai thác đội máy bay Airbus A321 trên các đường bay nội địa, kết nối những điểm đến lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hải Phòng, Vinh và Phú Quốc. Lịch khai thác có thể được điều chỉnh tùy từng giai đoạn.

Sản phẩm hiện tại cũng khác đáng kể so với thời kỳ hàng không giá rẻ. Pacific Airlines đang đồng bộ dịch vụ với Vietnam Airlines, trong đó hành khách có thể được hưởng các quyền lợi như hành lý ký gửi, suất ăn, đồ uống và tích lũy dặm Lotusmiles theo điều kiện vé. Đội ngũ tiếp viên, kỹ thuật và dịch vụ mặt đất được đào tạo, giám sát theo quy trình chung của Vietnam Airlines Group.

Ảnh Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Khi đặt vé, hành khách muốn trải nghiệm hãng kế thừa Jetstar Pacific nên xem kỹ mục “hãng khai thác” và lựa chọn chuyến ghi rõ do Pacific Airlines thực hiện, thay vì chỉ dựa vào nơi bán vé hoặc mã chuyến bay.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Phụ nữ mới