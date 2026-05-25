Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phòng Công tác chính trị dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác chính trị dâng hương, báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên



Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Phòng Công tác chính trị chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trước anh linh của Người, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã báo công lên Người những thành tích, chiến công trong 50 năm qua của Phòng Công tác chính trị và nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác chính trị dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác chính trị dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác cùng các anh hùng, liệt sĩ

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Dịp này, Đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn – Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn đã trang trọng bày tỏ lòng tri ân đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, nhà lãnh đạo tài năng của Công an nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác chính trị dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm, tri ân công lao của đồng chí Trần Quốc Hoàn

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn

Hoạt động dâng hoa, dâng hương là dịp để cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác chính trị ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân nói chung và chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị nói riêng. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Ngọc Anh - Văn Hậu