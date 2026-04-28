Công bố quyết định điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Đại biểu Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng. Đại biểu Cục An ninh nội địa Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; lãnh đạo phòng và trưởng các ban đoàn thể...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang và đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang đối với Công an tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ phát huy tốt sở trường, trí tuệ và kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với vai trò Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Công an Nghệ An trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng và bày tỏ tin tưởng đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ

Với đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh trưởng thành từ nhiều đơn vị công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; quá trình phấn đấu liên tục và đạt nhiều thành tích, kết quả nổi trội trong công tác và chiến đấu. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với kinh nghiệm công tác nhiều năm ở cục nghiệp vụ, đồng chí sẽ có nhiều kinh nghiệm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra bước đột phá mới trên phần hành nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Quang

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Quang

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã dành sự tín nhiệm, ủng hộ cao trong quá trình thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ; cảm ơn tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ - nơi đồng chí đã công tác, cống hiến trong thời gian qua, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí trong quá trình công tác, phấn đấu.

Đại biểu dự buổi lễ

Với cương vị công tác mới, đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện phát biểu chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm sức, trí tuệ, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nghệ An, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ



Tác giả: Hồng Hạnh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn