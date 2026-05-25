Ép bạn uống rượu, người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với A Tôn (SN 2004, trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi đánh tử vong bạn nhậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ sáng sớm ngày 8-5, A Tôn đến nhà người bạn cùng thôn để uống rượu.

Tới trưa cùng ngày, người bạn không uống rượu nữa nên A Tôn tìm đến nhà A.Q (SN 1998, trú cùng thôn) tiếp tục uống rượu. Tại đây, ngoài chủ nhà còn có A.V (SN 1991, trú cùng thôn).

Đối tượng A Tôn bị bắt sau khi đánh bạn nhậu tử vong

Sau khi uống rượu một lúc, A Tôn nằm ngủ ở hiên nhà của A.Q.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, A.V gọi A Tôn dậy để tiếp tục uống rượu. A Tôn nói không uống được nữa và từ chối thì A.V dùng chân hất vào người để gọi A Tôn dậy.

Lúc này, A Tôn bật dậy cầm một khúc gỗ cao su đánh một phát vào đầu của A.V rồi bỏ trốn. Riêng A.V được người nhà đưa đến trạm y tế xã để khâu vết thương và trở về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ ngày 9-5, A.V có biểu hiện bất thường nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ A Tôn để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động