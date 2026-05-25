Diễn biến mới vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 11 tử vong: Bắt khẩn cấp người cha

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong lúc cha của cô bé được cho là đang ngủ say sau một cuộc nhậu kéo dài.

Trước đó, người cha là Jorge José Francisco Constanzo Chávez đã đi dự tiệc từ tối thứ Bảy cho đến khoảng 6h sáng Chủ nhật ngày 18/5.

Theo lịch thăm nom, anh ta phải đến nhà vợ cũ để đón con gái từ 10h sáng đến 6h chiều, nhưng lại đến muộn gần một tiếng đồng hồ. Sau khi đón con, Jorge cùng bạn gái hiện tại và bé Isidora đi ăn trưa.

Tòa nhà nơi Isidora Constanzo ngã xuống. Ảnh: Jam Press

Các báo cáo cho biết, trong suốt bữa ăn này, người cha lại tiếp tục uống rượu. Khi trở về căn hộ, cả Jorge và bạn gái đều ngủ say trong phòng khác, bỏ mặc bé Isidora một mình mà không có người trông nom.

Do cửa sổ phòng ngủ không đóng và cũng không có lưới bảo vệ, bé gái đã không may ngã từ tầng 11 xuống đất.

Vào khoảng 5h10 chiều, một người hàng xóm nghe thấy tiếng va chạm lớn và phát hiện đứa trẻ nằm bất động tại khu vực bãi đậu xe phía dưới.

Mặc dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng bé Isidora được tuyên bố đã tử vong vào lúc 5h23 chiều do đa chấn thương nghiêm trọng sau cú ngã.

Ban đầu, các sĩ quan cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định căn hộ của nạn nhân vì đứa trẻ không sinh sống tại đây. Họ phải tiến hành kiểm tra từng tầng trong khu chung cư và chỉ đánh thức được người cha đang trong tình trạng say xỉn khoảng 40 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện tại, người cha đang bị buộc tội ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng.

Lễ tang của Isidora Constanzo. Ảnh: Jam Press

Trước tòa án, công tố viên Pamela Valdés khẳng định rằng rủi ro này hoàn toàn có thể tránh được nếu người cha chịu đóng cửa sổ và cài chốt cẩn thận. Cả Jorge và bạn gái hiện đều bị tạm giữ để xác minh danh tính trước khi cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ chính thức.

Chia sẻ với truyền thông, người mẹ của bé Isidora, cô Gloria Ortiz, nghẹn ngào bày tỏ rằng không một bậc cha mẹ nào đáng phải trải qua nỗi đau chôn cất đứa con ruột của mình. Cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Tác giả: Đạt Trần (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn