Kết quả kiểm tra ma tuý của ca sĩ Tuấn Hưng

Những người theo dõi Tuấn Hưng sẽ nhận ra những ngày qua, nam ca sĩ liên tục bị réo tên vào những tin đồn tiêu cực. Mới đây nhất, loạt hình ảnh mệt mỏi, xuống sức của Tuấn Hưng bất ngờ bị lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, Tuấn Hưng xuất hiện với gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống sau lịch trình biểu diễn dày đặc khiến không ít khán giả lo lắng.

Tuy nhiên giữa thời điểm MXH đặc biệt nhạy cảm với các tin đồn tiêu cực liên quan đến nghệ sĩ, những hình ảnh này nhanh chóng kéo theo hàng loạt lời bàn tán và suy diễn. Một số tài khoản thậm chí còn réo tên Tuấn Hưng vào những cuộc tranh luận liên quan đến chất kích thích khiến nam ca sĩ buộc phải lên tiếng.

Hình ảnh gây xôn xao của ca sĩ Tuấn Hưng

Cư dân mạng đặt ra nhiều hoài nghi, đồn đoán về những hình ảnh này

Không chọn cách im lặng, rạng sáng 25/5, Tuấn Hưng đã trực tiếp đăng tải video tự kiểm tra ma túy và công khai toàn bộ quá trình test nhanh. Trong clip được chia sẻ, nam ca sĩ quay rõ từng bước thực hiện thay vì chỉ đăng ảnh kết quả. Kết quả hiển thị âm tính với các chất gây nghiện theo hướng dẫn sử dụng của que test nhanh. Sau khi đăng tải video, Tuấn Hưng cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng về áp lực mà nghệ sĩ phải đối diện thời gian qua.

Nam ca sĩ viết: "Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng trong các chương trình và khán giả mới hiểu, vừa tập vừa diễn 2 show thì kéo dài cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng thì không buông tha ai. Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi thì không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà nghĩ nên quay trực tiếp cả công đoạn. Không mất công lại bảo mình cho con mình tè vào rồi mình lấy kết quả".

Tuy nhiên, que thử nhanh chỉ mang tính sàng lọc ban đầu và chưa thể xem là kết quả có giá trị chuyên môn tuyệt đối. Để có kết luận chính xác về mặt y khoa hoặc pháp lý, nhiều trường hợp vẫn cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu tại cơ sở y tế.

Trước Tuấn Hưng, nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn hay Duy Mạnh cũng từng chủ động kiểm tra và công khai kết quả xét nghiệm để phủ nhận các tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Tuấn Hưng đăng clip tầm 2 phút ghi lại trọn quá trình thử que test nhanh các chất gây nghiện, kích thích

Tuấn Hưng công bố kết quả âm tính trên que test nhanh

Tình trạng gần đây của Tuấn Hưng

Vào giữa tháng 5/2026, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình trạng sức khoẻ. Theo chia sẻ từ Tuấn Hưng, thời gian gần đây anh liên tục gặp vấn đề về dạ dày, phải thường xuyên vào viện kiểm tra và truyền nước. Nam ca sĩ cho biết có giai đoạn gần như mỗi ngày vào viện 1 lần vì cơ thể xuống sức sau chuỗi lịch trình dày đặc.

Nam ca sĩ kể lại từ ngày 23/4, trước khi tham gia show Vé Về Thanh Xuân , anh đã phải vào viện truyền giảm đau, truyền nước rồi siêu âm, chụp chiếu nhiều lần. Sau khi hoàn thành show diễn ngày 24/4, Tuấn Hưng tiếp tục đi thẳng vào bệnh viện để theo dõi sức khoẻ. Đến ngày 25, dù vẫn trong tình trạng không ổn định, anh vẫn quay hình và tham gia biểu diễn trước khi quay trở lại viện để chụp hình. Sau cùng, nguyên nhân được xác định là do stress kéo dài và thiếu ngủ nghiêm trọng.

"Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều, ngày nào cũng ít ngủ, nhiều khi cũng 5 giờ sáng dậy rồi làm việc cả ngày (gần như không nhậu luôn), cái đầu thì không suy nghĩ không được. Khoảng 2 tuần nay thì tập ngủ sớm và đã ngủ đủ 8 tiếng rồi", Tuấn Hưng chia sẻ.

Gần đây, Tuấn Hưng liên tục rơi vào tình trạng sức khoẻ đáng báo động

Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Tuấn Hưng nhập viện để thực hiện cuộc tiểu phẫu ở họng. Nam ca sĩ cho biết vùng họng bị sưng, đau rát, ảnh hưởng đến giọng hát khiến Tuấn Hưng buộc phải hủy show diễn vào tối 11/7. Sau khi phẫu thuật, Tuấn Hưng không nhận show quá sôi nổi. Thay vào đó, nam ca sĩ dành nhiều thời gian cùng gia đình thay phiên chăm sóc mẹ nằm viện. Thời điểm đó, Tuấn Hưng cũng đã sụt 5 kg vì lo lắng, không có tâm trạng ăn uống. Sau khi lo liệu hậu sự cho mẹ, Tuấn Hưng gần như tạm gác lại nhiều hoạt động nghệ thuật để dành thời gian ổn định tinh thần cũng như hồi phục sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật cổ họng. Giai đoạn đó, nam ca sĩ xuất hiện khá kín tiếng, hạn chế nhận show và chủ yếu ở cạnh gia đình.

Tuấn Hưng là một trong những cái tên đình đám của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Bước ra từ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào cuối thập niên 90, anh nhanh chóng khẳng định dấu ấn cá nhân với chất giọng nam tính, phong cách biểu diễn cháy bỏng và loạt hit để đời như Tìm Lại Bầu Trời , Dĩ Vãng Cuộc Tình , Nắm Lấy Tay Anh ... Ở thời đỉnh cao, Tuấn Hưng là biểu tượng của hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng và có phần nổi loạn trong làng nhạc Việt.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu, Tuấn Hưng còn thử sức với vai trò huấn luyện viên tại Giọng hát Việt và một số show truyền hình lớn, nơi anh thể hiện góc nhìn sắc sảo và tâm huyết với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh sự nghiệp, nam ca sĩ cũng được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên bà xã Hương Baby. Những năm gần đây, anh chọn sống chậm, ít tham gia gameshow, không chạy đua theo thị trường, chỉ biểu diễn trong những đêm nhạc riêng hoặc các sự kiện có chọn lọc. Tuấn Hưng tạo dấu ấn đặc biệt khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Thời gian qua, nhất cử nhất động của Tuấn Hưng đều gây bàn tán

Ảnh: Fb nhân vật

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới