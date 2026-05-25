Kết thúc môn thi Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027, có 01 thí sinh vi phạm quy chế thi

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, toàn tỉnh Nghệ An có có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng coi thi với 73 điểm thi và 2.092 phòng thi. So với năm trước, số lượng thí sinh tăng hơn 10.247 em, đây là mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng đông nhất của tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngành Giáo dục đã huy động gần 7.000 người tham gia phục vụ, trong đó có 68 chủ tịch hội đồng thi cùng hơn 5.400 cán bộ coi thi và giám sát.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động chuẩn bị lực lượng hỗ trợ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường tuyên truyền quy chế thi, đặc biệt là quy định cấm sử dụng thiết bị công nghệ cao trong khu vực thi để thí sinh và phụ huynh nắm rõ, thực hiện nghiêm túc.



Giám thị kiểm tra thông tin của các thí sinh trước khi vào phòng thi

Các đơn vị, địa phương cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thí sinh nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các địa phương đã tham gia tiếp sức thí sinh và phụ huynh bằng nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn vào điểm thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, trông giữ đồ, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Các em thí sinh đã hoàn thành thi môn Ngữ Văn

Kết thúc 120 phút làm bài môn ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái và cho rằng đề văn năm nay vừa sức; bám sát hướng dẫn cấu trúc đề thi tham khảo mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước đó.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn là 49.371 thí sinh. Tổng số thí sinh vắng thi không lý do 56 thí sinh; có 01 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu vi phạm quy chế thi (đưa tài liệu vào phòng thi); không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn