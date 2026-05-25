Xịt khí lạ ở trung tâm Tokyo, ít nhất 25 người bị thương

Một người đàn ông trưa nay tiếp cận cây ATM tại tầng trệt của một tổ hợp mua sắm cao cấp ở quận Ginza, trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản rồi xịt một chất lạ ra khu vực xung quanh.

Giới chức cứu hỏa Tokyo sau đó nhận tin báo về "mùi lạ, nồng nặc, gây ho" trong trung tâm thương mại. Khi có mặt, họ ghi nhận khoảng 25 người bị thương. Tuyến đường tại khu mua sắm bị phong tỏa, xe cứu hỏa xếp hàng dọc con phố. Nhiều người được nhân viên cứu nạn mặc đồ bảo hộ đưa đi bằng cáng.

Xe cảnh sát, cứu thương tại hiện trường vụ tấn công bằng khí lạ ở Ginza, trung tâm Tokyo, ngày 25/5. Ảnh: X/Saito28

Một phụ nữ 70 tuổi có mặt tại trung tâm thương mại cho biết bà bắt đầu thấy cổ họng bị "châm chích và đau" khi đến gần khu vực ATM.

"Mọi người nhốn nháo. Tôi đã nghĩ có thể có hỏa hoạn hay chuyện gì đó. Khi bước vào khu ATM, cổ họng tôi bỏng rát, tê dại đi", bà kể lại. 19 người đã phải nhập viện.

Chi tiết vụ tấn công và các cáo buộc đối với nghi phạm chưa được làm rõ. Ginza là một trong những khu mua sắm sầm uất và đắt đỏ nhất Tokyo, tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng xa xỉ, nhà hàng cao cấp và thường có rất đông du khách.

Nhân viên y tế di chuyển người bị thương tại Ginza, Tokyo, ngày 25/5. Ảnh: AFP

Tội phạm bạo lực hiếm xảy ra ở Nhật Bản. Quốc gia này có tỷ lệ án mạng thấp và có quy định kiểm soát súng thuộc nhóm nghiêm ngặt nhất thế giới. Dù vậy, Nhật Bản những năm gần đây ghi nhận một số vụ tấn công nghiêm trọng, trong đó có vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe năm 2022.

Tháng 12/2025, 14 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại nhà máy ở miền trung Nhật Bản. Nghi phạm khi đó cũng xịt một loại chất chưa xác định.

Vụ tấn công ở Ginza gợi lại ký ức ám ảnh tại Nhật Bản về vụ tấn công tàu điện ngầm năm 1995, khi các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo phát tán khí độc sarin trên các toa tàu, khiến 14 người thiệt mạng, hơn 5.800 người bị ảnh hưởng.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: vnexpress.net