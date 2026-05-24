Nghệ An kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý đất nông, lâm trường

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2080/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất do các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh Nghệ An để quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Ảnh: Việt Khánh.

Ban Chỉ đạo do ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Trưởng ban; thành viên liên quan gồm đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng.

Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất do các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo kết quả thực hiện theo quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn