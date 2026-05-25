Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Hiện trường vụ ô tô bốc cháy khi đi qua con đường phơi rơm rạ ở Nghệ An

Trưa 24/5, người đàn ông vừa lái xe rời khỏi nhà được khoảng 1km thì xảy ra sự việc.

Một vụ cháy xe ô tô xảy ra tại Nghệ An vào trưa ngày 24/5 đã nhận được sự chú ý của dư luận. Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, thời điểm trên, một chiếc ô tô cá nhân đang chạy trên con đường phơi đầy rơm rạ (thuộc địa bàn xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy từ phía trước xe.

Chiếc ô tô bốc cháy ở phần đầu xe. (Ảnh: Dân trí)

Phát hiện sự việc, tài xế đã vội vàng dừng xe và thoát khỏi ghế lái rồi tìm cách dập lửa. Tài xế cùng người dân đã dùng bình chữa cháy loại nhỏ và dùng mũ bảo hiểm múc nước từ ruộng lên để chữa cháy. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt, tuy nhiên, khu vực phía trước máy bị cháy hỏng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tài xế cùng người dân nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trao đổi trên báo Dân trí, ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc. Chiếc ô tô là của người dân về quê nghỉ cuối tuần. Trưa 24/5, người này điều khiển ô tô rời đi, cách nhà khoảng 1km thì xảy ra cháy.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: phơi rơm ,ô tô bốc cháy ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP