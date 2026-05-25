Cựu cục trưởng Bộ Y tế phủ nhận 'cầm tiền để bỏ qua vi phạm'

Sáng 25/5, sau hai ngày xét xử và 3 ngày nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao quyết định quay lại phần xét hỏi theo đề nghị của đại diện VKS để làm rõ một số tình tiết về việc xin giảm án của ông Phong cùng cựu cục trưởng Trần Việt Nga và 32 người khác.

Thẩm vấn bổ sung, chủ tọa hỏi lại ông Phong cùng một số chuyên viên để làm rõ hơn mục đích, động cơ khi nhận tiền của doanh nghiệp. Giống như những lần khai báo trước, ông Phong khẳng định "không nhận để bỏ qua các sai phạm". Ông đồng ý chủ trương cho nhận tiền khi cấp dưới báo cáo "đã làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp dịch thuật, công chứng nên họ cảm ơn".

Thừa nhận "đó là cái sai của mình" nhưng cựu cục trưởng Phong khẳng định "không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định". Nhiều doanh nghiệp lớn có bộ phận pháp chế nên họ làm rất tốt, chỉ cần một lần là hoàn thiện hồ sơ.

"Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép là rất lớn", ông Phong khai tại phiên phúc thẩm.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại tòa. Ảnh: Phạm Dự

Một số bị cáo là chuyên viên được xét hỏi lại cũng khẳng định không nhận được chỉ đạo về việc "nhận tiền đút lót của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm". Có nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền nhưng hồ sơ chuẩn chỉnh vẫn được cấp phép.

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu cục phó Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bà Nga), xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 5 năm tù).

VKS giữ nguyên đề nghị tòa phúc thẩm giảm cho ông Phong từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Nga giảm 2-3 năm (án sơ thẩm 15 năm) cùng về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3-4 năm tù.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ ra phán quyết vào 9h ngày 27/5.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Thị Quỳnh. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, ông Phong nói vụ án là bài học đau xót không chỉ của riêng ông mà còn của các bị cáo khác đứng đây.

Ông mong tòa xem xét, khi các bị cáo hầu tòa có một phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, còn lại là các cử nhân, bác sĩ. Việc các bị cáo phải đứng trước tòa không chỉ là mất mát với bản thân mà còn mất mát với xã hội khi mất nhiều công đào tạo mới có đội ngũ này.

Bà Nga nói các bị cáo từng được đào tạo bài bản nên khi vướng lao lý là tổn thất lớn. Bà mong được hưởng chính sách khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị cáo buộc đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Ông Phong bị cáo buộc đồng ý cho chuyên viên nhận tiền để giải quyết hồ sơ nhanh, đồng thời thiết lập cơ chế phân chia lợi ích. Theo đó, ông hưởng từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi hồ sơ, phần còn lại chia cấp dưới.

Mảng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo do bà Nga phụ trách trong thời gian giữ chức Cục phó rồi Cục trưởng. Bà Nga đã yêu cầu chuyên viên "tế nhị" đưa tiền cho lãnh đạo Cục với mức tối thiểu 2 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Dự

Cơ quan tố tụng xác định ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và một tỷ đồng liên quan GMP.

Tổng số tiền các doanh nghiệp đưa hối lộ được xác định là 77,4 tỷ đồng; còn 27,5 tỷ đồng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo VKS, các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm có hành vi tạo cơ chế xin - cho để nhận hối lộ, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý của Nhà nước.

"Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết từ các lãnh đạo đến chuyên viên, gây hệ lụy xấu, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng nên cần có hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo", đại diện VKS đánh giá.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net