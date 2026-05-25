Giải Pickleball Báo Chí Nghệ An lần thứ 2: Lan toả giá trị nhân văn

Giải thu hút gần 200 VĐV tham gia và đã mang đến cho khán giả những trận đấu gay cấn, bùng nổ cảm xúc. Có những niềm vui, nỗi buồn nhưng tinh thần chia sẻ là điều mà tất cả các VĐV đều hướng đến.

Đại diện nhà tài trợ giải trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Trước đó, trong lễ khai mạc giải, Ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh; mỗi căn có giá trị 70 triệu đồng. Thêm vào đó, sau khi giải kết thúc, Ban tổ chức cũng sẽ trực tiếp trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn Nghệ An.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó chủ tịnh thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao giải cho cặp đôi đoạt chức vô địch ở trình cặp đôi lãnh đạo

Dự buổi bế mạc và trao giải, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó chủ tịnh thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao tính chuyên nghiệp cũng như chất lượng của giải đấu. Ông cũng cho rằng, giải đấu còn tạo ra được nét đẹp khi thể thao gắn với cộng đồng bằng những hoạt động an sinh rất thiết thực; trong đó có hoạt động tri ân Liệt sỹ Nhà báo và thăm hỏi đồng nghiệp đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn