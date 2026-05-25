Công an dùng ôtô chuyên dụng chở thí sinh ngủ quên đi thi lớp 10

Ôtô chuyên dụng của cảnh sát chở thí sinh tới điểm thi. Ảnh: Công an xã Quỳnh Anh.

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An), trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh này, thí sinh T.V.T. (học sinh Trường THCS Quỳnh Thanh) ngủ quên nên có nguy cơ đến điểm thi muộn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Quỳnh Anh làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông tại điểm thi này lập tức phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Anh tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi.

Nam sinh sau đó được cảnh sát chở bằng ô tô đến trường THPT Quỳnh Lưu 3 trước khi giờ thi chính thức bắt đầu.

Sáng 25/5, hơn 49.300 thí sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là mùa tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay của tỉnh, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh sau sáp nhập.

Sáng nay, các em làm bài môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Chiều nay và sáng mai, thí sinh lần lượt thi môn Tiếng Anh (60 phút) và Toán (120 phút). Thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ làm thêm bài môn chuyên vào ngày 28/5.

Tác giả: Ngọc Bích

