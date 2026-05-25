Nghệ An: Lái ôtô c.án qua người đối thủ sau ẩ.u đ.ả

Sáng 25/5, Công an phường Thành Vinh đang làm việc với những người liên quan, đồng thời cử lực lượng truy tìm tài xế.

Khoảng 20h ngày 24/5, sau chầu nhậu tại một quán trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh (trước đây thuộc TP Vinh), hai nhóm hơn chục người xảy ra mâu thuẫn, sau đó ẩu đả.

Hiện trường vụ việc. Video: Hùng Lê

Một nam thanh niên sau đó lên ôtô 5 chỗ màu trắng, nổ máy, lao thẳng về phía nhóm đối thủ đang đứng trên đường, cán qua một người đàn ông rồi điều khiển phương tiện rời hiện trường.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân tập trung chứng kiến.

Nạn nhân bị thương nặng, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu.

Tác giả: Đức Hùng

