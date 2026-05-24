Vi phạm vệ sinh ATTP, khách sạn Mường Thanh Cửa Lò bị xử phạt

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An vừa đề nghị xử phạt 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống với tổng số tiền 177 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Hoạt động này được thực hiện theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại 18 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Trung Lộc (Nghệ An) tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn - Ảnh Công an Nghệ An.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 7 cơ sở vi phạm liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở hạ tầng, quy trình chế biến không bảo đảm nguyên tắc một chiều, nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, không thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước và chưa kiểm soát tốt côn trùng, động vật gây hại tại khu vực chế biến.

Trong số các đơn vị vi phạm, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Hoàng Sơn (xã Đô Lương) bị đề nghị xử phạt cao nhất với số tiền 80 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định có nhiều lỗi như quy trình sản xuất không theo nguyên tắc một chiều, cơ sở hạ tầng xuống cấp, ẩm mốc, kinh doanh không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước.

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Minh Tâm Phát (phường Trường Vinh) bị đề nghị xử phạt 33 triệu đồng do khu vực kinh doanh có tường, trần, nền rạn nứt, ẩm mốc và không duy trì điều kiện vệ sinh đối với thực phẩm đã qua chế biến.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác cũng bị xử phạt 16 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng nhiễm chéo thực phẩm, côn trùng xuất hiện trong khu vực chế biến hoặc không đảm bảo vệ sinh hệ thống thoát nước, gồm: Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hùng Hòa và Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ.

Cơ quan chức năng kiến nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân giám sát.

Các cơ sở vi phạm cũng được yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại nhằm bảo đảm điều kiện an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo báo cáo, sau khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở và chỉ rõ các tồn tại, các cơ sở đã chấp hành việc xử lý và chủ động khắc phục các nội dung vi phạm.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn