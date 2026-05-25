Xe khách chở 33 người bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 25/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, bảo đảm an toàn cho 33 hành khách và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 05 giờ 04 phút cùng ngày, xe khách giường nằm BKS 19B - 015xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người. Ngay sau khi phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải hành khách cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và bảo đảm còn khả năng sử dụng khi có sự cố. Đồng thời không chở hàng hóa dễ cháy, nổ trái quy định; tổ chức kiểm tra kỹ thuật phương tiện định kỳ; tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho lái xe, phụ xe.

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản

Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, cắt nguồn điện, hướng dẫn hành khách thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để xử lý và kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn