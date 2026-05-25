Bàn giải pháp chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đô thị Vinh

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo

Trên địa bàn đô thị Vinh (6 phường) hiện có 565 tuyến đường đô thị, với tổng chiều dài khoảng gần 590Km, các tuyến này cơ bản đảm bảo mặt đường êm thuận. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành, chính quyền địa phương, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Vinh đã từng bước được đầu tư, cải tạo, nâng cấp như mặt đường, vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo an toàn giao thông…, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý một số tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông như cắm các biển cấm dừng, đậu, các biển cấm rẽ trái, bố trí vạch kẻ đường, kẻ vẽ mũi tên dẫn hướng trên các tuyến đường, nút giao trên một số tuyến đường, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng tham gia giao thông thực tế tại các nút giao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, bất cập cần phải được chấn chỉnh, khắc phục như việc sơn phân làn đường, quy định các điểm dừng, đỗ; hệ thống chiếu sáng, biển báo; việc bố trí các bãi đậu xe...

Việc chỉnh trang đô thị được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm

Nhiều tuyến đường đô thị hiện nay vẫn diễn ra phổ biến tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Mạng lưới cáp điện, cáp viễn thông tại nhiều tuyến đường còn treo chằng chịt; sa, võng xuống lòng lề đường, chưa được chỉnh trang, bó gọn đồng bộ, hạ ngầm. Bên cạnh đó, một số dự án nâng cấp cải tạo đã được triển khai, tuy nhiên tiến độ thi công chưa đáp ứng thời gian hoàn thành theo kế hoạch đề ra như tuyến đường 32m nối từ Đinh Công Tráng đến Lê Hồng Phong, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Gia Thiều,… Công tác vệ sinh môi trường tại một số khu vực chưa được đảm bảo; mặt đường, vỉa hè còn tồn tại rác thải, bụi bẩn, đặc biệt tại các khu vực đang triển khai các dự án xây dựng, thi công hạ tầng.

Lãnh đạo UBND phường Thành Vinh báo cáo thực trạng hạ tầng giao thông trên địa bàn phường

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trao đổi về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về việc đảm bảo môi trường trên địa bàn đô thị; việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn đô thị

Tại buổi làm việc, lãnh UBND các phường: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò, Vinh Phú cũng như lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan cũng đã phản ánh tình hình, thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đô thị Vinh. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá, hạ tầng đô thị trên địa bàn hiện còn nhiều bất cập; nhiều tuyến đường, vỉa hè xuống cấp nhưng việc đầu tư nâng cấp, cải tạo còn chậm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, biển báo, truyền thông đô thị thiếu đồng bộ; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, xây dựng trái phép vẫn diễn ra phổ biến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt phê bình tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện, thiếu ý thức của một bộ phận người dân và cả cán bộ, công chức, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị. Mặc dù đã cắm biển cấm nhưng việc kiểm tra, xử lý còn hạn chế, thiếu lực lượng phối hợp. UBND tỉnh sẽ có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với công tác tổ chức giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vẫn còn nhiều bất cập như điểm dừng đỗ chưa hợp lý, tình trạng taxi dù, xe ghép, xe trá hình hoạt động tại các điểm dừng xe buýt, khu vực công cộng gây mất an ninh trật tự và cản trở giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Đề án chỉnh trang đô thị, đồng thời tích hợp nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào đề án để trình UBND tỉnh trong tháng 6/2026. Đề án phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, nguồn lực, danh mục đầu tư và lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan phải rà soát quy hoạch, bổ sung quỹ đất bãi đỗ xe, đặc biệt tại các khu chung cư, bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương rà soát toàn bộ các tuyến đường, nút giao thông bất cập để đề xuất phương án điều chỉnh, mở rộng, bổ sung biển báo, điểm dừng đỗ và tổ chức lại giao thông. Đồng thời nghiên cứu danh mục ưu tiên nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường, vỉa hè trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh mạng lưới xe buýt; sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ nhà chờ xe buýt trước ngày 30/6; xây dựng đề án thu phí dừng, đỗ xe tại một số tuyến đường phù hợp để trình cấp có thẩm quyền trước tháng 9/2026.

Đối với công tác lập lại trật tự đô thị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang, vỉa hè theo từng địa bàn, tuyến đường cụ thể; phân công rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm tái diễn.

Công an tỉnh tăng cường xử lý tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định; phối hợp kiểm tra, xử lý xe dù, xe ghép, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bảo đảm vận hành hiệu quả và an toàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, biển quảng cáo; xử lý tình trạng thu gom rác thải mất mỹ quan đô thị; rà soát phương tiện thu gom rác không phù hợp trên các trục đường lớn.

Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đô thị, tránh tình trạng ra quân hình thức nhưng vi phạm tái diễn, không tạo được chuyển biến thực chất...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn