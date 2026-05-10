Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại biểu dâng lẵng hoa tươi thắm và thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thỉnh chuông tại đền thờ Côn Đảo

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu và Chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh.

Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ, Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm

Nghĩa trang Hàng Dương gắn liền với Nhà tù Côn Đảo – Khu di tích quốc gia đặc biệt, là nơi an nghỉ của khoảng 20.000 Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị tù đày từ năm 1862 đến năm 1975. Nghĩa trang được xây dựng, tôn tạo từ năm 1992, gồm các khu A, B, C, D, với hàng nghìn phần mộ, trong đó nhiều phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính.

Tác giả: Hồ Hưng - Cẩm Vân

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn