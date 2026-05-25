Đường dây buôn lậu hàng trăm xe điện ba bánh xuyên biên giới

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 4 bị can: Lâm, 33 tuổi; Nguyễn Thị Thoan, 33 tuổi, cùng trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long, 36 tuổi và Lại Quý Dương, 31 tuổi, cùng trú Hà Nội, về tội Buôn lậu, theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi can Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Lam Sơn

Gần đây nhà chức trách phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh tại phường Hạc Thành bán xe với giá rẻ bất thường, nghi vấn kinh doanh hàng nhập lậu.

Cảnh sát nhận định các cửa hàng này nằm trong đường dây vận chuyển xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó đưa về Hà Nội tập kết rồi phân phối vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 11/5, Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đồng loạt các địa điểm liên quan, gồm cơ sở tổng kho xe điện trên đường Lê Hiến Tông do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 94 xe điện tại kho của Lâm và 30 xe điện tại cửa hàng của Thoan. Toàn bộ xe điện ba bánh đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Cảnh sát công bố lệnh khởi tố 4 nghi can trong vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai từ tháng 3/2026 đã sử dụng mạng xã hội WeChat để liên hệ với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua xe điện nhập lậu nhằm kiếm lời.

Để đưa hàng về Việt Nam, Lâm và Thoan thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức vận chuyển qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chi phí 1-1,3 triệu đồng mỗi m3 hàng hóa.

Theo cảnh sát, Long là người điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu, lập các nhóm Zalo để cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội rồi thông báo cho các đầu mối ở Thanh Hóa đến nhận hàng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho hàng do Long quản lý tại Hà Nội, thu giữ thêm nhiều xe điện không rõ nguồn gốc. Tổng số tang vật bị thu giữ hơn 500 xe điện ba bánh, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Số xe điện bị nhà chức trách thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan điều tra cũng xác định Lại Quý Dương được Long thuê quản lý kho, theo dõi hoạt động vận chuyển hàng hóa. Biết rõ số xe điện là hàng nhập lậu, Dương vẫn tham gia hỗ trợ các bị can tiêu thụ hàng hóa.

Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương đã bị tạm giam, hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra một số mắt xích trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net