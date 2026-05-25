Cháy chung cư gần ngã tư Hàng Xanh, hàng trăm cư dân tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều cư dân nghe tiếng nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ khu vực tầng cao nhất của chung cư. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh tại căn hộ nằm sát khu vực sân thượng.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: A.V)

Phát hiện cháy, bảo vệ và ban quản lý chung cư nhanh chóng phát loa cảnh báo, hướng dẫn cư dân di chuyển xuống đất bằng thang bộ. Hàng trăm cư dân, trong đó có nhiều trẻ em tháo chạy, tập trung dưới đường Đinh Bộ Lĩnh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang tiếp cận căn hộ cháy từ bên ngoài, đồng thời chia nhiều mũi phun nước khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hoả hoạn không gây thương vong, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, bao gồm đồ nội thất.

Căn hộ bị cháy nằm sát khu vực sân thượng của chung cư cao 11 tầng. (Ảnh: A.V)

Do xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Đinh Bộ Lĩnh để phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: Báo VOV