Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Ông Thái Doãn Nghĩa trình bày nội dung kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp vợ chồng ông Thái Doãn Nghĩa, bà Trương Thị Nga trú tại xóm Đông Xuân, xã Văn Hiến. Ông Nghĩa phản ánh gia đình ông bà đang sử dụng thửa đất số 655, tờ bản đồ số 15 có nguồn gốc mua của UBND xã Hoà Sơn (nay thuộc xã Văn Hiến) vào năm 1989 (xây nhà sử dụng ổn định từ năm 1989, sau đó năm 2008 xây dựng lại, hiện còn móng tường cũ, cây cối). Gia đình ông đã nộp tiền, sử dụng đất từ năm 1989 có Phiếu số 12 ngày 15/2/1989 của UBND xã Hoà Sơn thu tiền lệ phí đất ở 50.000 đồng nộp cho Thủ quỹ của UBND xã Hòa Sơn. Nhưng UBND xã Văn Hiến đã xác định sai nguồn gốc đất của gia đình ông thành sử dụng từ năm 2008, mà không căn cứ thực tế việc sử dụng đất và giấy tờ nộp tiền sử dụng đất đã được giám định đúng là của UBND xã Hoà Sơn năm 1989 trên.

Chủ tịch UBND xã Văn Hiến Trần Văn Hiến báo cáo kết quả xử lý nội dung phản ánh của người dân

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề xuất phương án giải quyết

Được biết, đây là vụ việc phức tạp, kéo dài từ năm 2018 đến nay. Trước đây UBND xã Hòa Sơn và UBND huyện Đô Lương xác định diện tích do gia đình ông Nghĩa lấn chiếm, có quyết định yêu cầu tháo dỡ và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Vụ việc đã khởi kiện ra Toà án nhân dân, được xét xử nhiều lần; chứng cứ đã được giám định kết luận đúng con dấu của UBND xã Hoà Sơn 1989. Năm 2024, UBND huyện Đô Lương và ông Nghĩa đã thoả thuận tại Toà án để chấm dứt vụ việc. Sau đó, UBND huyện Đô Lương đã ban hành quyết định huỷ bỏ quyết định áp dụng khắc phục hậu quả; hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định. Nay công dân không thống nhất với mốc xác định nguồn gốc sử dụng đất của UBND xã Văn Hiến (xã cho rằng sử dụng từ 2008, công dân cho rằng sử dụng từ 1989).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát lại các nội dung vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; với quan điểm không để người dân phải chịu thiệt thòi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Văn Hiến làm việc với gia đình ông Thái Doãn Nghĩa, bà Trương Thị Nga rà soát lại nguồn gốc, hiện trạng, trong đó, xác định rõ những phần đất nào hợp lý, đúng quy định, phần nào vi phạm hành lang giao thông thì gia đình phải trả lại. Tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định kỹ lưỡng nguồn gốc đất, hồ sơ thủ tục. Dựa trên kết quả rà soát của Tổ công tác liên ngành, hồ sơ sẽ được chuyển cho Tòa án trong tháng 4/2026 để xử công khai, minh bạch, đảm bảo không bỏ sót bất cứ sai phạm, uẩn khúc. Yêu cầu UBND xã cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan cho cơ quan thanh tra và thẩm định; việc rà soát phải bắt đầu ngay từ ngày 15/3/2026 để đảm bảo đúng tiến độ chuyển hồ sơ cho Tòa án vào tháng sau.

Công dân Trần Xuân Hợi trình bày nội dung

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp ông Trần Xuân Hợi trú xóm Liên Trường, xã Đại Đồng. Ông Hợi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Đại Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) đối với thửa đất số 42, tờ bản đồ số 15 (Bản đồ đo đạc năm 2018), tại thôn 2A, xã Đại Đồng (khối 10, thị trấn Dùng cũ) cho gia đình ông, có nguồn gốc mua tài sản thanh lý của Xí nghiệp Thương binh may mặc Thanh Chương năm 2004 với số tiền 170 triệu đồng. Ông Hợi không đồng ý với trả lời của UBND xã Đại Đồng là thửa đất của ông chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Trần Thanh Nga báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của công dân

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu giải quyết các vướng mắc về đất đai đối với gia đình chính sách phải dựa trên tinh thần thấu tình, đạt lý, ghi nhận đúng mức những cống hiến thực tế của người có công cho đất nước. Đối với diện tích đất hơn 200m² ông Trần Xuân Hợi đã sử dụng ổn định, không tranh chấp từ trước năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND xã trực tiếp rà soát toàn bộ nguồn gốc đất, xác minh tình trạng tranh chấp và kiểm tra lại các chế độ chính sách ông Hợi đã được hưởng để đảm bảo quyền lợi không bị bỏ sót. Đồng thời giao các Sở, ngành cùng tham gia đóng góp ý kiến để tìm ra phương án giải quyết tối ưu, vừa đúng luật vừa hợp lòng dân. Hồ sơ phải được hoàn thiện ngay trong tháng 3/2026 để báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh sẽ xin ý kiến chỉ đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất cho người có công.

Công dân Nguyễn Quang Thông nêu nội dung kiến nghị

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ông Nguyễn Quang Thông và một số công dân đại diện cho các hộ dân trú tại xóm 2, xóm 7, xóm 8, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5, xã Diễn Châu. Các hộ dân không thuộc trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp mở rộng QL1A giai đoạn 2010-2014 mà UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương giải quyết, bồi thường bổ sung trong những năm qua. Tuy nhiên, các hộ cho rằng bị ảnh hưởng bởi Dự án PMU1 năm 1995 và Dự án mở rộng nền đường, nâng cấp Quốc lộ 1A giai đoạn 2003-2006 và dự án cầu Yếu (Diễn Thủy) giai đoạn 2007-2009, tương tự như các trường hợp bị ảnh hưởng Dự án nâng cấp mở rộng QL1A giai đoạn 2010 -2014, nên khiếu nại và đề nghị được bồi thường.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lãnh đạo xã cùng các Sở, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng hồ sơ của 188 hộ dân để phân loại cụ thể trường hợp nào đã được đền bù, trường hợp nào còn tồn đọng.

Để giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tỉnh sẽ tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp với 188 hộ dân có quyền lợi liên quan trong tháng 4/2026. Buổi đối thoại sẽ có sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc các Sở, ngành liên quan để trả lời trực tiếp các kiến nghị của người dân. Quan điểm chỉ đạo là làm đúng theo quy định pháp luật về đất đai qua từng giai đoạn. Người dân cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để chứng minh nguồn gốc đất và các quyền lợi bị ảnh hưởng nhằm làm cơ sở đối chiếu với dữ liệu của cơ quan chức năng. Với những trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp văn bản báo cáo Trung ương và Quốc hội để xin ý kiến xử lý, đảm bảo không để người dân chịu thiệt thòi nếu yêu cầu đền bù là chính đáng; đồng thời phải phản hồi thông tin rõ ràng, minh bạch để người dân được biết để tạo sự đồng thuận và ổn định tư tưởng cho nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp các công dân kiến nghị về nội dung xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người có công…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn