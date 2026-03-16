Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

Theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành ngày 11/3/2026, tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng sẽ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Cơ cấu tổ chức bao gồm lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương và đại diện liên danh nhà đầu tư, trong đó Sở Công Thương giữ vai trò cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình và tham mưu giải pháp.

Trọng tâm hoạt động của tổ là đảm bảo dự án bám sát lộ trình, tháo gỡ các rào cản về thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn triển khai.

Động thái đôn đốc tiến độ được thực hiện ngay sau khi dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào trung tuần tháng 2/2026 với tổng mức đầu tư 59.372 tỷ đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án nhà máy điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Petrovietnam.

Bài toán tài chính của dự án được cấu trúc với 14.843 tỷ đồng vốn góp từ nhà đầu tư và 44.529 tỷ đồng vốn huy động. Liên danh thực hiện dự án bao gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm đơn vị đứng đầu, tập đoàn SK Innovation Co., Ltd từ Hàn Quốc và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An.

Pháp nhân Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) hiện do Tập đoàn TH sở hữu 100% tỷ lệ cổ phần. Doanh nghiệp này được hệ sinh thái của bà Thái Hương thâu tóm từ tập đoàn Tate & Lyle và UBND tỉnh Nghệ An qua các giao dịch trong giai đoạn 2011 đến 2013.

Tại Nghệ An, NASU đang quản lý khu liên hợp sản xuất với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, vận hành công suất ép 7.000 đến 9.000 tấn mía nguyên liệu mỗi ngày.

Trước khi tham gia dự án khí điện, công ty của bà Thái Hương đã triển khai mô hình đồng phát nhiệt điện sinh khối sử dụng bã mía làm nhiên liệu, tự chủ toàn bộ nhu cầu điện năng sản xuất và phân phối sản lượng dư thừa lên lưới điện quốc gia.

Việc tham gia liên danh dự án LNG 1.500 MW đánh dấu bước mở rộng trực tiếp danh mục đầu tư sang lĩnh vực hạ tầng năng lượng trọng điểm của hệ sinh thái TH.

Về thông số kỹ thuật, dự án LNG Quỳnh Lập được quy hoạch trên diện tích 152,88 ha tại phường Tân Mai, bao gồm 57,29 ha đất liền và 95,59 ha khu vực bờ biển, mặt biển.

Tổ hợp điện khí này được thiết kế với tổng công suất 1.500 MW, cấu thành từ hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 750 MW mỗi tổ. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 1,15 triệu tấn nhiên liệu mỗi năm, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống kho chứa LNG dung tích 250.000 m3, khu vực tái hóa khí và bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu trọng tải 150.000 tấn.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật này có lộ trình đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025 đến 2030, bổ sung nguồn phát điện nền cho hệ thống điện quốc gia.

Tác giả: Anh Khôi

Nguồn tin: markettimes.vn