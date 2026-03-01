Hết làm ngân hàng vẫn lừa 7 người chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Việt Hưng 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh: VĂN VŨ

Ngày 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Hưng (32 tuổi, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 10-2020, Hưng là nhân viên một ngân hàng lớn chi nhánh Kiên Giang (cũ), ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh chuyên viên thẩm định tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Tiên. Đến tháng 7-2022, ngân hàng này ra quyết định kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động với Hưng.

Lợi dụng mối quan hệ với khách hàng quen biết, từ ngày 9 đến 11-7-2022, Hưng lừa bảy khách hàng vay tiền "đáo hạn ngân hàng" với tổng số 9,3 tỉ đồng, hứa trả cả vốn lẫn lãi trong vòng một đến hai ngày.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hưng dùng toàn bộ số tiền này để đánh bạc qua mạng Suncity và trả nợ cá nhân.

Ngoài mức án đã tuyên, hội đồng xét xử buộc Hưng bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

