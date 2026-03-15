Bộ Công Thương tiếp tục phát thông tin mới về điều hành giá xăng dầu

Bộ Công Thương thông báo điều hành giá xăng dầu trong 5 ngày liên tiếp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thông báo này, Bộ Công Thương cho hay để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định: giá xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12-3.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít.

Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập nhưng vẫn tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut như các kỳ trước.

Cụ thể giá xăng sinh học 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Như vậy, đây là lần điều hành thứ năm liên tiếp trong năm ngày qua, giá xăng dầu thế giới liên tục có những diễn biến đảo chiều tăng, giảm đan xen với biên độ mạnh, trong đó xu hướng tăng là chủ yếu, giá xăng dầu đã tiếp tục giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 36 của Chính phủ ở phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026 và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2058 về chủ trương bình ổn giá xăng dầu, các chỉ đạo về điều hành giá xăng dầu, trong các ngày vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tài chính thực hiện công tác điều hành giá xăng dầu, công tác bình ổn giá xăng dầu.

Tuy vậy tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran từ ngày 28-2 và những thông tin của các bên về cuộc xung đột này khiến giá xăng dầu trên thị trường thế giới những ngày qua có nhiều biến động đột ngột tăng, giảm, nhưng xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.

Theo thống kê các kỳ điều hành bất thường vừa qua đối với 2 mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở mặt hàng xăng RON95 có 3 kỳ tăng (kỳ ngày 5, 7 và 10-3, mức tăng tương ứng là 10,86%, 21,07%, 22,45%). Giá cơ sở mặt hàng dầu diesel có 3 kỳ tăng, tương ứng tăng 19,49%, 31,26%, 18,12%. Ngày 13-3, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục tăng cao, dẫn tới giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 13-3 so với ngày 12-3 tăng từ 9,10% - 29,79%. Trong đó xăng E5RON92 tăng 9,10%, lên mức 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 9,34%, lên mức 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 16,55%, lên mức 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, lên mức 40.147 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,08%, lên mức 25.851 đồng/kg. Dù vậy để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo giá bán xăng dầu và mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 14-3.

Tác giả: Ngọc An

