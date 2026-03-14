Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ ra sao trong thời gian tới?

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đã liên tục được sử dụng trong thời gian gần đây nhằm kiềm chế đà tăng của giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc chỉ trích xả Quỹ mà không trích lập lại, trong bối cảnh tổng số dư Quỹ đến cuối quý 3/2025 chỉ còn hơn 5.600 tỷ đồng.

Liên quan tới phương án sử dụng Quỹ bình ổn trong thời gian tới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có một số chia sẻ với phóng viên về nội dung này.

Liên tục chi Quỹ bình ổn ở mức cao

- Thưa ông, trước biến động của giá xăng dầu, Quỹ bình ổn đã liên tục được chi ở mức cao. Xin ông cho biết thực tế tình hình cung ứng xăng dầu hiện nay, và trong thời gian tới, nếu giá tiếp tục biến động mạnh, Quỹ sẽ được sử dụng như thế nào để bình ổn thị trường (ngoài các công cụ thuế đã được điều chỉnh về 0)?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Trước biến động của giá xăng dầu thì quỹ bình ổn trong một vài ngày qua liên tục được chi, thậm chí chi ở mức cao. Việc điều hành giá xăng dầu kết hợp với việc sử dụng Quỹ bình ổn giá theo chỉ đạo trong những ngày vừa qua đã làm giảm biến động tăng của giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ ổn định đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, với những nỗ lực thực hiện các biện pháp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu thì đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026. Trong thời gian tới, nếu giá tiếp tục biến động mạnh thì Liên Bộ Công Thương-Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ để bình ổn thị trường.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

- Ông có dự báo như thế nào về biến động giá xăng dầu trong những ngày tới đây?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Tình hình xung đột quân sự Mỹ, Israel với Iran từ đầu tháng 3 vừa qua và kể cả những thông tin bên lề các cuộc xung đột này thì đã khiến cho giá xăng dầu trên thị trường thế giới những ngày qua có những biến động đột ngột, thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ, có tăng, có giảm nhưng mà xu hướng chung là tăng nhanh và tăng mạnh.

Nghiên cứu phương án sử dụng quỹ hiệu quả

- Được biết Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ông có thể cho biết thêm về phương án này khi Thủ tướng mới đây đã đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Hiện nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phương án hiện nay thì với tình hình như thế này thì sẽ tiếp tục xem xét việc trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đặc biệt, với những ngày qua thì cụ thể đã trích ở mức với 4 .000 đồng mỗi lít xăng, dầu và 5 .000 đồng một lít dầu diesel. Và nếu tình hình tiếp tục biến động tăng mạnh như thế này thì sẽ sử dụng Quỹ. Đến khi hết Quỹ thì thậm chí là liên Bộ thì cũng tính toán cả phương án sẽ trình để xin việc sử dụng ứng trước các kinh phí dự phòng để thực hiện công việc bình ổn giá.

- Tại cuộc họp xúc tiến thương mại với Thương vụ ngày 12/3, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đề xuất "Nếu nguồn tiền của Quỹ bình ổn được sử dụng để mua dầu khi giá ở mức thấp, chẳng hạn như khoảng 60 USD/thùng cách đây vài tháng, hiệu quả điều tiết thị trường sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng quỹ để bù giá khi thị trường biến động. Việt Nam nên nghiên cứu thành lập cơ chế dự trữ lưu thông tập trung, do cơ quan quản lý điều hành thông qua nguồn ngân sách của Quỹ bình ổn”. Vậy quan điểm của ông thế nào về sử dụng quỹ trong thời gian tới và phương án của Liên Bộ tại phương án bình ổn giá có tính đến việc này không?

Cục trưởng Trần Hữu Linh: Trước hết là chúng tôi ghi nhận sáng kiến của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam với đề xuất là có thể sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để mua dầu khi giá mức thấp, chẳng hạn như khoảng 60 USD/thùng. Đây là một sáng kiến phải nói rất là hay.

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay thì Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách của Nhà nước và toàn bộ nguồn trích lập/chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước. Thương nhân đầu mối kinh doanh dầu thì có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá, rồi hạch toán và theo dõi riêng Quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ xem xét đề xuất của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam và cũng sẽ có những đề xuất, kiến nghị cụ thể trong thời gian tới.

Tác giả: Hồng Kiều

Nguồn tin: vietnamplus.vn