Bộ GD-ĐT công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của ngành.

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh, GD-ĐT luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với tương lai dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, đội ngũ lãnh đạo ngành cần có tầm nhìn chiến lược, đồng thời am hiểu sâu sắc thực tiễn từ địa phương và cơ sở.

"Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh là nhà giáo, nhà quản lý trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT là sự bổ sung kịp thời, quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo Bộ", Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhận định.

Theo Quyền Bộ trưởng, môi trường công tác tại Bộ GD-ĐT có những đặc thù khác so với địa phương, với nhiệm vụ tham mưu chiến lược và kiến tạo chính sách cho hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự kiến sẽ phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non, công tác học sinh sinh viên và Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

Quyền Bộ trưởng cũng cho rằng, trong bối cảnh ngành Giáo dục đang thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy, vai trò của Bộ không chỉ là quản lý mà còn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục. Sự tham gia của một lãnh đạo từng công tác tại địa phương sẽ góp phần giúp các chính sách của ngành sát thực tiễn hơn, tăng tính khả thi khi triển khai.

Quyền Bộ trưởng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh sẽ sớm bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để ngành Giáo dục có thêm một cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng bổ nhiệm bà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng cũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; lãnh đạo Bộ GD-ĐT và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tin tưởng, tạo điều kiện để bà tiếp tục cống hiến cho ngành Giáo dục trên cương vị mới.

Chia sẻ về quá trình công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, những năm làm việc tại địa phương, đặc biệt trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã giúp bà tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành, đồng thời hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu của cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo và người học. Đây là hành trang quan trọng để bà tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GD-ĐT, tiếp thu chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ. Đồng thời, nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về GD-ĐT.

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: daibieunhandan.vn