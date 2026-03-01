Hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông vẫn phải trực tiếp đứng lớp

Bộ GD-ĐT dự kiến giữ quy định hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông phải trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi Điều lệ trường phổ thông được ban hành chính thức, quy định hiệu trưởng và hiệu phó phải trực tiếp tham gia giảng dạy vẫn sẽ được giữ nguyên.

Như vậy, cán bộ quản lý nhà trường sẽ không được quy đổi định mức tiết dạy sang các hoạt động chuyên môn khác như từng được đề xuất trong dự thảo trước đó.

Nội dung này do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì xây dựng, bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp học trong hệ thống giáo dục.

Trước đó, trong quá trình góp ý dự thảo Điều lệ trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, một số sở giáo dục và đào tạo đề nghị nghiên cứu quy định linh hoạt hơn đối với định mức giảng dạy của hiệu trưởng, hiệu phó.

Các ý kiến cho rằng có thể cho phép quy đổi số tiết dạy bằng những hoạt động chuyên môn khác như dự giờ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên hoặc hướng dẫn chuyên môn.

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, đại diện Vụ Giáo dục phổ thông cho biết dự thảo thông tư đã được điều chỉnh theo hướng cho phép hiệu trưởng, hiệu phó có thể tham gia giảng dạy theo định mức hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và được quy đổi sang định mức tiết dạy.

Tuy nhiên, phương án này khiến nhiều người băn khoăn khi so sánh với quy định ở bậc học mầm non.

Cụ thể, theo quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non vừa được ban hành, hiệu trưởng trường mầm non có định mức 2 giờ dạy mỗi tuần, còn hiệu phó là 4 giờ mỗi tuần.

Đồng thời, quy định cũng nêu rõ hiệu trưởng và hiệu phó không được quy đổi giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức đứng lớp.

Việc cán bộ quản lý ở bậc mầm non phải trực tiếp giảng dạy, trong khi dự thảo điều lệ trường phổ thông từng đề xuất cho phép quy đổi, đã khiến nhiều ý kiến thắc mắc về sự thống nhất giữa các cấp học.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: hanoimoi.vn