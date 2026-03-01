Vùng đất “không có đêm” trồng ra rau củ khổng lồ: Bắp cải nặng 63kg, bí ngô 800kg

Những khu vườn ở Alaska được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu thích hợp nên thường cho ra đời những loại rau củ kích thước khổng lồ. Mỗi năm đều cho ra đời những loại rau củ, quả có kích thước "khổng lồ" như bắp cải 63 kg, dưa ruột vàng 30 kg, bông cải xanh 16 kg...

Quả bí ngô khổng lồ nặng khoảng 800 kg bên trong một nhà kính ở Anchorage.

Mỗi năm, vùng đất này lại cho ra đời những loại rau củ, quả có kích thước “khổng lồ” đến mức khó tin. Nổi bật trong số đó là Alaska- nơi có mùa sinh trưởng rất ngắn, trung bình chỉ khoảng 105 ngày. Để so sánh, mùa sinh trưởng ở California kéo dài gần 300 ngày.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Alaska là trong mùa trồng trọt gần như không có đêm. Vùng đất nằm gần cực Bắc này có thể nhận tới 19 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày vào mùa hè, đúng vào giai đoạn cây trồng phát triển mạnh nhất. Lượng ánh sáng dồi dào giúp cây cối quang hợp liên tục và phát triển rất nhanh.

Dù mùa sinh trưởng ngắn hơn nhiều tháng so với phần còn lại của nước Mỹ, những người làm vườn ở Alaska vẫn có thể trồng được những loại rau lớn nhất thế giới.

Ánh sáng kéo dài cũng làm nông sản ở đây ngọt hơn. Chẳng hạn, cà rốt Alaska dành gần 3/4 thời gian trong ngày dưới ánh nắng để tạo ra đường, và chỉ khoảng 1/4 thời gian để chuyển lượng đường đó thành tinh bột.

Nhờ điều kiện đặc biệt này, nhiều loại cây như bắp cải, bông cải xanh, súp lơ, cải Brussels, củ cải, khoai tây, củ cải đường, cà rốt, rau bina và rau diếp đều phát triển rất tốt.

Những nông dân trồng rau củ đoạt các giải thưởng trong cuộc thi ghi vào kỷ lục Guinnes “những rau củ lớn nhất thế giới”.

Nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên cũng như sự dày công chăm sóc của nông dân mà đã giúp sản phẩm nông nghiệp của vùng này nhiều lần được ghi vào Sách kỷ lục thế giới.

