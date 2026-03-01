Cựu cầu thủ Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng

Trong thông báo mới nhất của CLB Phú Thọ, đội bóng này đã quyết định chia tay tiền đạo Yago Ramos, đồng thời tri ân cựu cầu thủ Thanh Hóa. Thông báo cho biết: Cảm ơn những đóng góp của Yago Ramos trong giai đoạn đầu của mùa giải Hạng nhất 2025/2026. Chúc tiền đạo người Brazil sẽ gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo của sự nghiệp”.

Yago Ramos đầu quân cho CLB Phú Thọ ở đầu mùa giải 2025/2026. Chân sút sinh năm 1996 ghi được 4 bàn thắng cho đội bóng này. Mặc dù vậy, Yago Ramos đã không thể trụ lại ở CLB Phú Thọ.

Chia sẻ với VOV.VN về quyết định chia tay Yago Ramos, HLV Quốc Vượng của CLB Phú Thọ cho biết: “Yago Ramos là cầu thủ đẳng cấp, không ai có thể phủ nhận, nhưng chúng tôi muốn làm mới hàng công”.

Sau khi chia tay Yago Ramos, CLB Phú Thọ đã ký hợp đồng và đăng ký tiền đạo Richmond thi đấu ở giai đoạn II mùa giải 2025/2026. Bởi theo thông tin từ VPF, thị trường chuyển nhượng giai đoạn II sẽ đóng cửa vào ngày 17/3.

Sau 12 vòng đấu, đội bóng của HLV Quốc Vượng có 16 điểm, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Đồng Nai 12 điểm.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: vov.vn