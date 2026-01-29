Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác bầu cử tại 10 xã thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu trước đây

Quang cảnh buổi làm việc

Trong buổi làm việc hôm nay, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các xã, gồm: Quỳ Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Châu Hồng, Minh Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Quỳ Châu, Châu Bình, Hùng Chân báo cáo công tác triển khai những nội dung của việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua báo cáo và làm việc trực tiếp với các xã, Đoàn kiểm tra ghi nhận các địa phương đã triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, đúng luật định. 10/10 xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tiểu ban và tổ giúp việc; thực hiện bàn giao mẫu dấu cũ và đăng ký mẫu dấu mới theo đúng quy định.

Đ/c Dương Hoàng Vũ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Hợp đề nghị các ngành cấp tỉnh liên quan tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử

Đ/c Trần Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Mường Chọng đề nghị Công an chia sẻ phần mềm dữ liệu dân cư để việc rà soát danh sách cử tri được chính xác

Lãnh đạo xã Châu Bình báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn

Lãnh đạo xã Quỳ Châu báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã

Các địa phương hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo thời gian. Đồng thời, ban hành quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị.

Công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đang được triển khai đúng lịch trình.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Tôn Mạnh lưu ý việc rà roát cập nhật danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi tham gia bỏ phiếu của cử tri

Đại diện Công an tỉnh lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế đội ngũ cán bộ bầu cử chủ yếu là kiêm nhiệm, một số thành viên mới tham gia lần đầu còn lúng túng trong việc cập nhật các quy định mới của Luật Bầu cử, đơn cử như tại xã Châu Bình, Châu Lộc. Một số địa phương diện tích rộng, dân cư đi làm ăn xa gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin cũng như việc rà soát danh sách cử tri; công tác tuyên truyền tại một số thôn bản còn chưa kịp thời. Ngân sách cấp xã hạn chế, trong khi kinh phí bầu cử từ cấp trên chưa được phân bổ kịp thời. Việc kê khai hồ sơ trực tuyến đối với đại biểu ứng cử cấp thôn, bản còn chậm do người ứng cử chưa thành thạo công nghệ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Trưởng đoàn kiểm tra số 5 kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Trưởng đoàn kiểm tra số 05 nhấn mạnh, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ này có thời gian chuẩn bị rút ngắn, đòi hỏi các địa phương phải tập trung cao độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tỉnh sẽ sớm phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử sau khi có phương án từ Sở Tài chính. Các địa phương cần tích cực tham gia tập huấn phần mềm và nghiên cứu kỹ bộ tài liệu "Hỏi đáp về bầu cử".

Đồng chí đề nghị các xã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị hiệp thương lần 2 (trước ngày 03/02/2026) và chủ động lên kế hoạch hiệp thương lần 3 (trước ngày 20/02/2026) để tránh bị động do trùng vào dịp Tết Âm lịch.

Đồng thời, phải rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đặc biệt là người đi làm xa và nhóm cử tri yếu thế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường nắm bắt dư luận, bảo đảm an ninh trật tự... để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, đúng tiến độ.

