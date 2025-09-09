Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường thực hiện các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường, gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Ga chính là ga Vinh tại xã Hưng Nguyên; có 02 Trạm bảo dưỡng (tại xã Đức Châu và kết hợp trong Depot Vinh); Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam.

Dự kiến có khoảng 38 cụm dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án. Diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 519,2ha, chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ, trong đó 1.942 hộ cần tái định cư. Bởi vậy, dự kiến xây dựng khoảng 30 khu tái định cư với diện tích khoảng 102,69 ha, tổng kinh phí thực hiện tái định cư khoảng 1.450 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo tổng thể về công tác GPMB dự án

Đến thời điểm này, 07/18 xã phường đã có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ dự án; 05/18 xã, phường đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, cắm mốc và Quy hoạch chi tiết; 02/18 xã phường đã lựa chọn tư vấn lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật.

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra trực tiếp tại phường Hoàng Mai và các xã: Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Minh Châu, Quảng Châu, Đức Châu, Hùng Châu, Tân Châu, An Châu.

Báo cáo về công tác lựa chọn, lấy ý kiến của các hộ dân cũng như việc xây dựng quy hoạch các khu tái định cư, một số địa phương cho biết, theo dự kiến hướng tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ đi qua một số di tích văn hoá - lịch sử, khu dân cư tập trung, cơ sở tôn giáo…. Các địa phương đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu và có văn bản kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp; đồng thời, đề nghị xem xét sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua phường khoảng 8,98km. Dự kiến có 355 hộ dân phải tái định cư. UBND phường đã họp dân lấy ý kiến và thống nhất 02 vị trí tái định cư trên địa bàn

Khu tái định cư tại khối 7 phường Hoàng Mai dự kiến bố trí cho 230 hộ

Khu tái định cư tại khối 17 (xã Quỳnh Trang cũ) được phường Hoàng Mai lựa chọn bố trí cho 72 hộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý phường Hoàng Mai trong việc phân chia diện tích các lô đất tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo xã Quỳnh Văn. Tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua xã Quỳnh Văn khoảng 4,5 km, dự kiến có 115 hộ phải tái định cư.

Tại xã Quỳnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu UBND xã nghiên cứu, lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp để xây dựng quy hoạch triển khai

Lãnh đạo xã Minh Châu báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án

Xã Minh Châu hiện đang đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đi qua cụm dân cư tại xã Diễn Hạnh cũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe lãnh đạo xã Tân Châu báo cáo

Vị trí tái định cư của xã Tân Châu đặt tại xã Diễn Phú cũ dự kiến bố trí cho 62 hộ dân bị ảnh hưởng

Lãnh đạo xã An Châu báo cáo công tác tái định cư trên địa bàn xã phục vụ dự án. Dự kiến trên địa bàn xã có 100 hộ dân tái định cư

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý các địa phương cần phải rà soát, đề xuất kinh phí thực hiện từng hạng mục theo từng giai đoạn để triển khai thực hiện dự án

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại xã Nghi Lộc, Thần Lĩnh, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Thần Lĩnh, điểm dự án đi qua tại xã Nghi Phương cũ. Lãnh đạo xã Thần Lĩnh cho biết trên địa bàn có 96 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải tái định cư

Tại xã Nghi Lộc có 44 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch các khu tái định cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Nghi Lộc tập trung triển khai xây dựng khu tái định cư, trong đó lưu ý đến việc phân chia diện tích các lô đất tái định cư phù hợp

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết dự kiến có khoảng 317 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam cho biết dự kiến có 145 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi dự án

Lãnh đạo xã Lam Thành cho biết có khoảng 130 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có khoảng 100 hộ tái định cư, hiện xã đã trình xin UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch các khu tái định cư

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện Dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra theo Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam tỉnh. Các địa phương cần khẩn trương triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu tái định cư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đồng thời tiến hành rà soát, lập kinh phí cho từng giai đoạn để đề xuất; thực hiện cắm mốc mặt bằng để triển khai, lưu ý tránh lãng phí trong xây dựng khu tái định cư do quỹ đất không nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ và phải đảm bảo các điều kiện để người dân sinh sống ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cần phải khẩn trương thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đề xuất khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng các khu tái định cư; đồng thời cho ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng các khu tái định cư. Với những địa phương còn chưa lựa chọn được vị trí tái định cư, Sở Xây dựng cần hướng dẫn các địa phương để lựa chọn được vị trí phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp ứng kinh phí cho các địa phương theo quy định đảm bảo tiến độ đề ra; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

