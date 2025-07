Nghệ An quyết liệt chuẩn bị các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc

Hơn 1.900 hộ di dời tái định cư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Nghệ An dài 85,5km, dự kiến đi qua 18 xã, phường gồm: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Linh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Dự kiến, khoảng 38 cụm dân cư sẽ bị ảnh hưởng, với tổng số khoảng 2.150 hộ dân đất ở bị tác động trực tiếp. Trong số đó, dự kiến có khoảng 1.942 hộ dân phải tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 30 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 102,69ha và tổng kinh phí ước tính khoảng 1.450 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ!

Sở Xây dựng Nghệ An, đơn vị liên quan trực tiếp dự án đã phối hợp các địa phương kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh về tình hình GPMB, các khu tái định cư. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư dự án, các Sở, ngành và các địa phương có dự án đi qua để hoàn thiện theo phương án tối ưu nhất được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Phía sở cũng đã đề xuất lựa chọn 3 vị trí tái định cư tiêu biểu có khả năng khởi công sớm để kịp thời đáp ứng tiến độ dự án. Cụ thể, vị trí 1 tại phường Hoàng Mai: Thuộc Đồng Ưng và Đồng Bàu (xã Quỳnh Vinh cũ) với quy mô 8,0 ha, phục vụ cho 200 hộ phải tái định cư, dự kiến khoảng 100 tỷ đồng; Vị trí 2 tại xã Tân Châu: Thuộc xóm Phong Tiến (xã Diễn Lộc cũ), với quy mô 1,5ha, phục vụ cho 30 hộ phải tái định cư, dự kiến kinh phí khoảng 18 tỷ đồng và vị trí 3 tại xã Hưng Nguyên Nam: Khu quy hoạch đất ở vùng đường lên Hồng Hà, xã Hưng Nguyên Nam, với quy mô 5ha, phục vụ cho khoảng 145 hộ phải tái định cư, dự kiến kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Quyết liệt trong công tác triển khai

Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư tại các địa phương này được xem là nhiệm vụ cấp thiết và có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ toàn dự án. Ngoài việc ổn định bộ máy chính quyền, các phường xã đang tăng cường rà soát phạm vi cần giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Trao đổi với phóng viên tạp chí Người Đưa Tin, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên cho biết: "Hiện tại địa phương đang rà soát số hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, dự kiến tuyến đi qua xã dài khoảng 6km, ảnh hưởng hơn 200 hộ. Xã cũng có kế hoạch để triển khai công tác GPMB, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có mốc cụ thể. Để làm nhanh GPMB, cần sớm bàn giao mốc và ưu tiên xây dựng khu tái định cư".

Theo lãnh đạo phường Hoàng Mai, theo bản đồ hướng tuyến thì đoạn qua phường Hoàng Mai dài gần 9km, có khoảng 325 hộ ảnh hưởng phải di dời tái định cư. Dự kiến xây 2 khu tái định cư tại xã Quỳnh Vinh (cũ) và xã Quỳnh Trang (cũ), tổng diện tích khoảng 13ha. Hiện tại chưa có mốc đóng cụ thể nhưng chính quyền địa phương cũng đang ráo riết triển khai các công tác chuẩn bị trước,khi đủ văn bản pháp lý thì phường sẽ triển khai sớm để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, Sở Xây dựng nghị UBND tỉnh cho phép các địa phương triển khai thực hiện công tác GPMB, đầu tư xây dựng tái định cư trước để kịp đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, sau đó thực hiện điều chỉnh, cập nhật lại quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

Đường sắt cao tốc sẽ giảm tải hành khách cho tuyến đường sắt hiện tại và đường bộ cao tốc. Ảnh Q.A.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn để các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án. Trường hợp khó khăn trong việc cân đối bố trí, đề nghị Sở Tài chính kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn kịp thời, đảm bảo tiến độ thực hiện tái định cư dự án.

Theo ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An để tăng hiệu quả sử dụng đất quanh ga, thu hút đầu tư, định hướng phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ, trung tâm tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao... Sở Xây dựng đề xuất khu đất xung quanh nhà ga đường sắt tốc độ cao (ga Vinh) thuộc địa phận xã Hưng Nguyên với diện tích khoảng 44 ha để triển khai thực hiện đô thị mô hình TOD. Đây là khu vực nút giao kết nối của nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm: Tuyến đường bộ cao tốc, tuyến đường sắt tốc độ cao, tuyến QL.46B, tuyến QL.1 tránh thành phố Vinh, tuyến đường 72m Vinh – Cửa Lò.

Đây sẽ là khu đô thị kiểu mới, tích hợp dịch vụ – tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, hứa hẹn trở thành động lực phát triển vùng trung tâm Nghệ An trong tương lai.

Ngày 30/6/2025, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao. Sự ra đời của Ban chỉ đạo khẳng định sự chủ động và quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng dự án trọng điểm quốc gia. Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đặc biệt, có các bí thư xã, phường nơi dự án đi qua và Phó giám đốc Ban QLDA Đường sắt (Bộ Xây dựng), thể hiện sự phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Khi hoạt động, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị địa phương phối hợp với Bộ Xây dựng, chủ đầu tư, Ban QLDA Đường sắt triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Ban cũng tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất để rà soát, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc liên quan GPMB, nguồn vật liệu.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn