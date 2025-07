Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm tặng quà các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng

Cùng đi có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo xã Đông Lộc, Phúc Lộc, phường Vinh Lộc.

Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, nơi yên nghỉ của 1.624 liệt sĩ, trong đó có 756 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Lào.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời, nguyện hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng đất nước mạnh giàu.

Trong chiều nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận gần 1.000 lượt thương binh, bệnh binh bị thương từ các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia về an dưỡng, điều trị. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 55 thương binh, bệnh binh của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Còn tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh, gần 40 năm qua, nhiều thương bệnh binh đã được chữa lành trở về với gia đình, song cũng có những thương, bệnh binh đã ra đi mãi mãi. Hiện Khu điều dưỡng đang quản lý 58 thương, bệnh binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam đều mang trong mình trọng bệnh.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương, bệnh binh mỗi dịp đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh xúc động, trân trọng cảm ơn các thương binh, bệnh binh ở đây, dù tuổi đã cao vẫn phải chịu đựng các vết thương, bệnh lý với tỷ lệ tổn thương trên 81%, khó chữa lành. Đây không chỉ là nỗi đau về thể xác mà là minh chứng hùng hồn cho sự khốc liệt của cuộc chiến tranh cũng như minh chứng sự hi sinh cao cả của các thương, bệnh binh cho Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh xúc động, chia sẻ: Không chỉ tháng 7 - tháng tri ân mà ngày nào trong năm cũng là ngày tri ân mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, dân công hỏa tuyến, thân nhân người có công với cách mạng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi khắc ghi và biết ơn những hi sinh lớn lao của các thương, bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương còn đeo bám mãi các bác, các cô, chú ở nơi đây. Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh có nhiều sức khoẻ, luôn nỗ lực vượt lên nỗi đau thể xác với tinh thần lạc quan, phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ tiếp tục truyền lửa, truyền khát vọng cống hiến, lý tưởng cách mạng cho thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống của cha ông trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chính sách chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với đất nước luôn được Đảng, Nhà nước đặt lên hàng đầu và được cộng đồng xã hội hội nhớ đến, tri ân để những người có công với đất nước sống khoẻ, sống vui.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh trong thời gian qua đã tận tình chăm sóc, điều trị cho các thương, bệnh binh. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nơi đây không chỉ làm việc tốt bằng chuyên môn mà làm việc bằng mệnh lệnh trái tim, bởi đang được thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. “Đây là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự, tự hào khi mỗi cán bộ, công chức, viên chức chúng ta được thể hiện lòng tri ân, được góp sức mình xây dựng Trung tâm, Khu điều dưỡng thực sự là ngôi nhà, là điểm tựa vững chắc cho các thương, bệnh binh” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Tới đây, kể từ ngày 01/8/2025, hai đơn vị sáp nhập đi vào hoạt động, tin tưởng rằng sự hợp nhất lần này sẽ làm cho ngôi nhà của các thương, bệnh binh nơi đây đầm ấm, đoàn kết, giàu tình thương yêu để cho các thương, bệnh binh gửi gắm trọn cuộc đời của mình.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến xã Phúc Lộc thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Em (103 tuổi) ở xóm 5 (xã Nghi Công Nam cũ); mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Duân (102 tuổi) (xóm 6, xã Nghi Mỹ cũ).

