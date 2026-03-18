Bắt thanh niên chém chết người rồi đến bệnh viện tâm thần làm thủ tục nhập viện

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Quang Thịnh - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 18-3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với ông L.H.T. (53 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), ngày 14-4-2022, phát hiện ông T. đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống, phường 6, thành phố Bến Tre (nay là phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long), Thịnh cùng một nhóm người đi ô tô và xe máy mang theo dao tông vào xe máy của ông T..

Sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người ông T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông T. đã tử vong.

Đến ngày 15-4-2022, Thịnh đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để làm thủ tục nhập viện, tuy nhiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre phát hiện bắt giữ và khởi tố về tội giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Đồng Nai nên Thịnh đã bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh.

Qua công tác vận động, đến ngày 14-3-2026, Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tác giả: Hoài Thương

