Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng tham dự phiên họp.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Kết quả chống khai thác IUU tại một số địa phương tiếp tục có chuyển biến. Tính đến ngày 29/11/2025, các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 101/101 nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 35 nhiệm vụ. Bộ cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra IUU tại nhiều tỉnh như An Giang, Nghệ An, Cà Mau, Ninh Bình, Quảng Ninh; tiếp tục chỉ đạo địa phương xử lý tàu cá vi phạm.

Bộ Quốc phòng hoàn thành 10/10 nhiệm vụ về tuần tra vùng biển giáp ranh, kiểm soát tàu cá xuất – nhập bến, phối hợp lực lượng, số hóa quản lý tàu cá.

Bộ Công an hoàn thành 8/8 nhiệm vụ được giao về làm việc với ngư dân đã bị bắt giữ, xử lý ở nước ngoài và được trao trả về nước để xác định đối tượng chủ mưu, môi giới, móc nối.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành 5/5 nhiệm vụ về kiểm tra chất lượng dịch vụ vệ tinh, thiết bị VMS; cập nhật số thuê bao VMS.

Bộ Ngoại giao hoàn thành 10/10 nhiệm vụ và tiếp tục cung cấp thông tin tàu cá, ngư dân bị nước ngoài xử lý; chủ động thông tin với đối tác về nỗ lực chống IUU, thúc đẩy gỡ “thẻ vàng”; cử lãnh đạo Bộ làm việc với EC thống nhất thời gian đoàn thanh tra sang Việt Nam làm việc về nội dung này.

Bộ Tài chính hoàn thành 4/4 nhiệm vụ về bố trí kinh phí chống IUU, đầu tư hạ tầng nghề cá; phối hợp kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Tư pháp hoàn thành 4/4 nhiệm vụ về bổ sung thẩm quyền xử phạt cho cấp Chi cục; kiểm tra thực thi pháp luật; phối hợp sửa đổi văn bản liên quan đến thủy sản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành 1/1 nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ tiếp tục chỉ đạo về công tác thông tin truyền thông nỗ lực chống khai thác IUU trong và ngoài nước; đưa thông tin kết quả xử lý hành chính, xử lý hình sự vi phạm khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công thương hoàn thành 2/2 nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục vận động EC và các nước gỡ “thẻ vàng”, cập nhật cảnh báo liên quan thủy sản xuất khẩu vào EU.

Bộ Xây dựng hoàn thành 2/2 nhiệm vụ về kiểm soát tàu nước ngoài vào cảng chỉ định, cung cấp số liệu sản lượng thủy sản qua cảng.

Thanh tra Chính phủ hoàn thành 1/1 nhiệm vụ thanh tra.

Các địa phương hoàn thành 19/19 nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục ban hành chính sách chuyển đổi nghề, hỗ trợ thiết bị VMS, hiện đã có 3 tỉnh đã ban hành, 18 tỉnh đang trình HĐND tỉnh/thành phê duyệt theo quy định; xử lý tàu cá vi phạm, mất kết nối VMS; quản lý đội tàu, cập nhật 100% tàu cá vào VNFishbase; tàu không đủ điều kiện đã được bố trí neo đậu.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An, đã hoàn thành 17/19 nhiệm vụ. Trong đó, 100% tàu cá không đủ điều kiện được kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho ra khơi. Đã lập danh sách 29 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, phân công cán bộ phối hợp địa phương theo dõi, xác định vị trí neo đậu; đồng thời cập nhật hằng tuần danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU. Xử lý 100% tàu cá vi phạm theo quy định. Hoàn thanh công tác quản lý đội tàu, về đăng ký, cấp phép, đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký đạt 100% cho các tàu cá đủ điều kiện hoạt động.

Đến thời điểm báo cáo, Nghệ An không có hồ sơ đề nghị xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; đã rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo đúng quy định. Tỉnh đã thực hiện công bố mở, đưa vào hoạt động đối với 04 cảng cá loại II được đầu tư từ ngân sách nhà nước (Quỳnh Phương, Cửa Hội, Lạch Quèn, Lạch Vạn) và 01 cảng cá loại III (Cảng cá Tân Xuân – phường Cửa Lò). Bố trí đầy đủ lực lượng (cảng cá, tổ Liên ngành tại các cảng) để kiểm soát 100% tàu cá rời, cập cảng và giám sát 100% sản lượng khai thác bốc dỡ qua cảng tại các cảng cá đã được công bố.

Tỉnh đang thực hiện 02/19 nhiệm vụ: Đang xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, thời gian hoàn thành trong Quý IV/2025; Dự thảo Nghị quyết đã trình thông qua UBND tỉnh, dự kiến trình HĐND tỉnh trong tháng 12/2025.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Quốc phòng tiếp tục kiểm tra đầy đủ, làm rõ số liệu Việt Nam cung cấp và số liệu của EU về số lượng tàu vi phạm chủ quyền bị bắt, đồng thời có giải trình cụ thể. Bộ Công an chỉ đạo các địa phương phải xử lý triệt để 100% các trường hợp tàu cá vi phạm chủ quyền nước khác bị bắt; giải trình rõ số liệu vi phạm và các lý do khách quan không xử lý được.

Các Bộ, ngành và địa phương cần phối hợp để minh bạch hóa số liệu vi phạm, xử lý triệt để 100% các trường hợp vi phạm và hoàn thiện quy chế quản lý dữ liệu theo hướng “Đúng, đủ, sạch, sống”.

Các đơn vị: Viettel và FPT phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại cơ sở dữ liệu nghề cá với mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn thiện Quốc gia, bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng.

Các địa phương cần khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án sinh kế phục vụ chuyển đổi nghề; tăng cường kiểm tra hệ thống định vị trên tàu, việc xử phạt vi phạm hành chính và các thủ tục chứng nhận xuất xứ. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo về nâng số lượng cảng và quản lý hoạt động tại các cảng; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tàu không đủ điều kiện hoạt động. Bảo đảm bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp, nhưng kiên quyết công khai xử lý các trường hợp vi phạm…

