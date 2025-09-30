Nghệ An tham gia họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU lần thứ 15

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Đồn, Trạm Biên phòng tuyến biển, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban Quản lý Cảng cá.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đồng chí chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Qua rà soát, thống kê số lượng tàu cá tại các địa phương, hiện cả nước có 81.394 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Tổng số tàu cá có Giấy phép khai thác hợp lệ là 72.327/81.394 chiếc (chiếm 88,9%), số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên có Giấy phép khai thác hợp lệ là 26.682/28.354 chiếc (chiếm 94,1%). Thực hiện quy định về xóa đăng ký tàu cá, đến nay, các địa phương đã thực hiện xóa đăng ký đối với 7.933 tàu cá. Đến nay, đã có 28.083/28.354 (99,0%) tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS, còn 271 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Số lượng tàu cá từ 24m trở lên vi phạm hành vi mất kết nối VMS từ đầu năm 2025 đã giảm đáng kể. Số lượng tàu cá từ 24m trở lên vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển từ đầu năm 2025 đến nay là 04 tàu, giảm 13 tàu (76%) so với cùng kỳ năm 2024…

Tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo IUU quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác chống khai thác IUU, thời gian vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến ngày 29/9/2025, toàn tỉnh có 2.633 tàu cá, trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 1.040 chiếc; tàu dưới 15m là 1.593 chiếc. Số tàu đã đăng kiểm là 1.397/1.417 tàu (đạt 98,59%); số tàu chưa đăng kiểm là 20 tàu. Số tàu đã cấp phép là 2.599/2.633 tàu (đạt 98,71%); số tàu chưa cấp phép là 34 tàu, lý do tàu mất tích hoặc tàu đang nằm bờ, chưa có nhu cầu đi khai thác. Số tàu còn hạn An toàn thực phẩm là 990/1.040 tàu (đạt 95,19%); số còn lại là 50 tàu. Số tàu đã lắp thiết bị Giám sát hành trình là 1.029/1.040 (đạt 98,94%); số chưa lắp là 11 tàu.

Đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan có biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ, nắm chắc vị trí tàu cá neo đậu, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Đặc biệt, tỉnh đã đồng bộ dữ liệu tàu cá với cơ sở dữ liệu dân cư, gắn định danh và số điện thoại chính chủ cho 2.628/2.633 tàu, đạt 99,81%. Đây là nền tảng quan trọng cho quản lý chặt chẽ, minh bạch.

Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU được thực hiện quyết liệt hơn trước, nhất là xử phạt các hành vi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. Năm 2024, tỉnh Nghệ An có 717 tàu mất kết nối VMS; số tàu đã tiến hành xác minh và xử lý là 573 tàu (đạt 80%), trong đó số tàu đã xử phạt là 206 tàu (đạt 29%) với số tiền phạt 5.778 triệu đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 354 tàu mất kết nối VMS; số tàu đã tiến hành xác minh và xử lý là 77 tàu (đạt 21,75%), trong đó số tàu đã xử phạt là 21 tàu (đạt 5,93%) với số tiền phạt 755 triệu đồng). Hiện các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá còn lại bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.



Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường lực lượng, nhân sự đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan VMS từ năm 2024 đến nay. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ các hồ sơ tàu cá đã xử lý nhưng không xử phạt, đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kiên trì thay đổi nhận thức ngư dân về chống khai thác IUU, trong đó nhấn mạnh về việc hành vi vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và chế tài đối với hành vi cố tình vi phạm.



Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh: An Giang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi... đã báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU, những vướng mắc, khó khăn; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Các tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nâng cấp hệ thống giám sát tàu cá tại Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng như tại Chi cục Thủy sản các tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm tàu cá mất kết nối, kịp thời xử lý; triển khai phần mềm tự động báo vị trí khi tàu mất kết nối VMS, làm căn cứ cho lực lượng chức năng xử lý...

Chuyển đổi trạng thái từ đánh bắt xa bờ sang chủ yếu nuôi trồng, chế biến thủy sản

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ triển khai tốt các nội dung được phân công; trong đó kiểm soát, xử lý các đội tàu vi phạm tốt hơn, quản lý đội tàu được tăng cường hơn; việc thực thi pháp luật có tiến bộ hơn...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấm dứt việc khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vào ngày 15/11, xử lý theo pháp luật các đối tượng không chấp hành. Các địa phương, Bộ, ngành liên quan cần kiểm soát thật chặt các đối tượng vi phạm, cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật; cấp ủy chính quyền không có tiến bộ thì xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chuyển đổi trạng thái từ đánh bắt xa bờ sang chủ yếu nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, có tính chiến lược, góp phần phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu các cơ quan phải vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao, vì sự phát triển của đất nước, ngành thủy sản và lợi ích của ngư dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát; chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thành việc xử lý các tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng: Mất kết nối VMS, vượt ranh giới, khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đối với các địa phương ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU; xử phạt triệt để các tàu cá vi phạm các hành vi khai thác IUU nghiêm trọng. Thực hiện nghiêm quy định kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua trạm biên phòng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác tại các cảng cá; lập danh sách các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giao cụ thể trách nhiệm cho chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát, đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện không được tham gia hoạt động...

