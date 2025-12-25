Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào





Ảnh minh hoạ. Nguồn: vietnamprp.com

Ngày 1/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký quyết định số 2627/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài Dự án nhà máy điện gió Phila tại Lào của công ty TNHH Năng lượng xanh Việt Lào.

Theo đó, dự án được thực hiện tại huyện Xay Chăm Pôn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào. Dự án nhằm phát triển điện gió (sản xuất và phát điện), với tổng mức đầu tư hơn 4.231 tỷ đồng (hơn 164 triệu USD).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài Dự án nhà máy điện gió Phila tại Lào của Công ty TNHH Năng lượng xanh Việt Lào. Bên cạnh đó, thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước, theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thơì, theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản thu nhập liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền đối với hoạt động chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Năng lượng xanh Việt Lào chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, hiệu quả thực hiện của dự án và tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài; bảo đảm năng lực tài chính để đầu tư dự án.

Thực hiện dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được cấp, tự chịu trách nhiệm về mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án, giá bán điện, phương án đấu nối như đã cam kết, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài, thực hiện đầy đủ các cam kết tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, các điều ước quốc tế và quy định liên quan.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Năng lượng xanh Việt Lào có trụ sở tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp này thành lập năm 2024, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Tại thời điểm tháng 5/2025, Năng lượng xanh Việt Lào có vốn điều lệ 551 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) góp hơn 358 tỷ đồng (65%), ông Phạm Trung Kiên (SN 1982 - Quảng Ngãi) góp hơn 192 tỷ đồng (35%).

Đến tháng 9 cùng năm, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên thành 4.783 tỷ đồng, cổ đông vẫn bao gồm hai pháp nhân trên, trong đó ông Nguyễn Minh Đức góp hơn 3.108 tỷ đồng (65%), ông Phạm Trung Kiên (Quảng Ngãi) góp 1.674 tỷ đồng (35%).

Hiện, Năng lượng xanh Việt Lào đang do ông Phạm Trung Kiên làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, ông Kiên còn đại diện các doanh nghiệp như CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Kon Rẫy, CTCP Thủy điện Đăk Pô Nê, CTCP Xây dựng Bắc Tây Nguyên.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn