Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với UBND tỉnh về công tác chống khai thác IUU

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban tuần của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, Nghệ An đã quyết liệt triển khai thực hiện. Đến nay, có 17/19 nhiệm vụ đã hoàn thành; 02/19 nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện gồm: Xây dựng, phê duyệt chính sách chuyển đổi nghề, sinh kế người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản và Chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP, dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh trong tháng 12/2025.

Đến nay, 100% tàu cá tỉnh Nghệ An đã được sơn kẻ biển số và đánh dấu tàu cá đúng quy định. Tính đến ngày 25/11/2025, Nghệ An còn 08 tàu cá (chiếm 0,3%) có chiều dài từ 6m trở lên không đủ điều kiện hoạt động; được quản lý, giám sát thường xuyên. 1.041 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 100% số tàu đủ điều kiện hoạt động). Các cơ quan chức năng đã tổ chức trực ban 24/7 để theo dõi, cảnh báo tàu mất kết nối/vượt ranh giới, gửi danh sách vi phạm cho Bộ đội Biên phòng xử lý. Đến ngày 25/11/2025, lực lượng chức năng đã kiểm soát 15.577 tàu/109.822 lượt tàu cá xuất bến, 15.148 tàu/109.626 lượt tàu cá nhập bến.

Kết quả công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU đã được tăng cường, quyết liệt hơn trước thời điểm thanh tra lần thứ 4; đặc biệt là đối với việc xử lý các hành vi liên quan đến VMS. Từ đầu năm 2024 đến ngày 25/11/2025, tỉnh Nghệ An đã xử phạt 478 vụ/478 đối tượng với tổng số tiền phạt gần 9,5 tỷ đồng. 100% chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ đã ký cam kết không vi phạm khai thác IUU và vùng biển nước ngoài. Công tác truyền thông, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến các xã, phường ven biển dưới nhiều hình thức.

Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm quy định mất kết nối thiết bị VMS vẫn còn xảy ra. Hạ tầng nghề cá còn nhiều khó khăn: Một số cảng cá xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng, chưa được nạo vét; cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kiểm soát, giám sát tại cảng còn thiếu.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Nguyễn Công Lực nêu một số kiến nghị để thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU trong thời gian tới

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư để xây dựng, nâng cấp các cảng cá nhằm đảm bảo điều kiện về hạ tầng theo yêu cầu của Uỷ ban châu Âu; bố trí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với các dự án hạ tầng thủy sản trọng yếu mà trong giai đoạn 2021-2025 chưa được bố trí…

Thành viên đoàn công tác đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức của toàn dân; các xã, phường quản lý sâu sát, chặt chẽ hơn về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và các Sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả mà tỉnh đã đạt được, chỉ ra các điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu; hành vi vi phạm VMS; kiểm soát tại Cảng cá, truy xuất nguồn gốc… Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác đề nghị tỉnh cần chú trọng các hình thức mới trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các chủ tàu và thuyền trưởng, nhất là chống khai thác IUU, tuyên truyền về vi phạm mất kết nối giám sát hành trình.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng phát biểu

Biểu dương và ghi nhận kết quả đã đạt được của tỉnh, Phó Cục Trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng cho biết, quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết tuyên chiến với chống khai thác IUU.

Phó Cục Trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu tỉnh xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những biện pháp quản lý chặt chẽ các tàu đang mất kết nối, không đủ điều kiện xuất bến, mở đợt cao điểm xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm VMS; kiểm soát tàu cá ra vào cảng đúng quy định. Cần thành lập một Tổ chuyên trách để rà soát toàn bộ hồ sơ còn tồn đọng; trường hợp có vi phạm thì phải xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tính răn đe. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu tối đa các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; đến thời điểm này, tỉnh chưa có tàu bị bắt giữ, xử lý do vi phạm, vì vậy, cần tiếp tục nỗ lực duy trì kết quả này trong thời gian tới - đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phương pháp đổi mới để đảm bảo 100% tàu cá không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến gợi mở của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác chống khai thác IUU đảm bảo đạt kết quả tích cực trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đầu tư thiết bị đảm bảo giám sát nhanh, chính xác; xác đinh rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn