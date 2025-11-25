Phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Bước vào cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người chết, mất tích, bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân cả nước, các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng ủng hộ, chia sẻ với nhân dân miền Trung.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo đảm bảo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở, không có nước sạch; cố gắng tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất...

Bên cạnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, cần phải tiếp tục tập trung vào việc quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam trong năm 2025, không thể chậm trễ hơn được nữa. Những khuyến nghị của EC là trọng tâm và phải tập trung giải quyết ngay. Về lâu dài, phải ổn định sinh kế cho người dân.

Trong tuần qua, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác IUU sau Phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo IUU (ngày 18/11); kết quả ngăn chặn, xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm… Đồng thời, đưa ra các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao trong công tác chống khai thác IUU thời gian tới.

Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tính đến ngày 21/11/2025, các Bộ, ngành, địa phương được giao 99 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 85 nhiệm vụ, 14 nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên.

Trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp tổ chức Đoàn công tác kiểm tra chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Ninh. Đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu VNFishbase với phần mềm kiểm soát tàu cá của Bộ Quốc phòng và cơ sở dữ liệu VNeID của Bộ Công an.

Đến nay, toàn bộ tàu cá đã được đăng ký và được cập nhật trên hệ thống Vnfishbase, đạt 100%. Trong tuần, lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát 2.037 lượt tàu cá rời cảng và 2.462 lượt tàu cập cảng; không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Sản lượng thủy sản khai thác qua cảng được giám sát là 10.857 tấn trên Hệ thống eCDT.

Tại Nghệ An, tỉnh đã hoàn thành 17/19 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hai nhiệm vụ về xây dựng chính sách chuyển đổi nghề và chính sách hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình (VMS) dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh trong tháng 12/2025. 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác. Tỉnh cũng đã hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) 100% tàu cá trên 15m tham gia hoạt động và duy trì theo dõi, cảnh báo liên tục 24/7. Khoanh vùng, quản lý chặt chẽ số tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác, giao cho Biên phòng tuyệt đối không cho ra khơi.

100% sản lượng thủy sản qua cảng được giám sát trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đã xử lý dứt điểm 100% các vụ việc vi phạm đã phát hiện đối với các hành vi mất kết nối VMS và vượt ranh giới. Tỉnh đã công bố mở và đưa vào hoạt động 04 cảng cá loại II và 01 cảng cá loại III.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU, phải chủ động thực hiện, không được chậm trễ. Tất cả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đều đã đến hạn hoàn thành và cần rà soát lại, báo cáo giải trình trước ngày 30/11/2025. Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ thẻ vàng của EC.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (hàng tuần) và báo cáo đột xuất về kết quả triển khai chống IUU cho Ban Chỉ đạo; nghiêm túc cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu nghề cá; phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, đảm bảo hệ thống giám sát tàu cá (VMS), hệ thống xử lý vi phạm hành chính và hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản luôn hoạt động sẵn sàng. Địa phương phải có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề cho những tàu không đi khai thác nữa, đảm bảo sinh kế cho người dân, khuyến khích nuôi trồng là chủ yếu.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành và các địa phương liên quan, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời, đồng bộ thông tin, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón đoàn Thanh tra của EC...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn